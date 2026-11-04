أشعلوا النار فى الشارع .. القبض على قائدي سيارات وموتوسيكلات فى حفل زفاف ببنى سويف

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام مجموعة من قائدى السيارات والدراجات النارية بإضرام النيران بأحد الشوارع ببنى سويف وآداء حركات استعراضية معرضين حياتهم والمواطنين للخطر .





بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارات والدراجات النارية الظاهرة بمقطع الفيديو " 3 سيارات - 6 دراجات نارية" جميعهم ساريين التراخيص عدا دراجتين ناريتين بدون لوحات معدنية" وقائديها ومستقليها صحبتهم ( 15 شخص - مقيمين بدائرة مركز شرطة ناصر ببنى سويف ) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه بتاريخ أول الجارى بأحد الطرق بدائرة المركز حال مشاركتهم بحفل زفاف أحد الأشخاص من أبناء قريتهم.



تم التحفظ على السيارات والدراجات النارية .. واتخاذ الإجراءات القانونية.









