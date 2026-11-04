قرار عاجل في محاكمة 71 متهما في خلية الهيكل الإداري للإخوان بالتجمع

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، مساء اليوم، تأجيل محاكمة 71 متهما بـ«خلية الهيكل الإداري للإخوان»، في القضية رقم 3768 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس، المقيدة برقم 540 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، لجلسة 15 يناير 2027، لاستكمال المرافعة.

هيئة المحكمة

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران والدكتور أحمد خلف الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

تحقيقات النيابة العامة

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه بالقاهرة والجيزة ومحافظات أخرى، المتهمان الأول والثاني توليا قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسسا وتوليا قيادة جماعة تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء على الأفراد.

وأضافت التحقيقات انضمام المتهمين من الثالث وحتى الأخير لجماعة إرهابية، مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين جميعا ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لعمل إرهابي.

يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف علي يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.

جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددا من المشاركين في الأحداث في حضور محاميهم.