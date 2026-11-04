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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

المرافعة تؤجل مُحاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في 6 أكتوبر لـ 16 يناير 2027

المستشار محمد السعيد الشربيني
المستشار محمد السعيد الشربيني
إسلام دياب

قرّرت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، مساء اليوم، تأجيل ثالث جلسات محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في أكتوبر، في القضية رقم 835 لسنة 2026 جنايات 6 أكتوبر ثان، المقيدة برقم 1128 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، لجلسة 16 يناير 2027، للمرافعة.

هيئة المحكمة

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران والدكتور أحمد خلف الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

تحقيقات النيابة العامة

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم محمود عبد الواحد بالانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

مجمع محاكم بدر الدائرة الأولى إرهاب محاكمة متهم خلية 6 أكتوبر إرهاب

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