السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بالانضمام لجماعة إرهابية في العمرانية

قضت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، مساء اليوم، بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهم في القضية رقم 4155 لسنة 2025 جنايات العمرانية، المقيدة برقم 10044 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، وبرقم 1848 لسنة 2025 حصر أمن الدولة العليا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.

كما أمرت المحكمة بوضع المتهم علي قوائم الإرهاب، ووضعه تحت مراقبة الشرطة، وإلزام المتهم بالاشتراك في دورات إعادة تأهيل طبقا لنص الفقرة 8 من المادة 37 من قانون الكيانات الإرهابية.

هيئة المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران والدكتور أحمد خلف الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

تحقيقات النيابة العامة

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.