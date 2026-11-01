محمد أبو العلا: مطلوب وضع لائحة داخلية تمنع العبث بهوية الزمالك ومقدراته

تحدث محمد أبو العلا عن مشروع تأسيس شركة الكرة بنادي الزمالك، بعد إعلان النادي الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية يوم الثلاثاء 8 ديسمبر المقبل، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بمستقبل النادي، وفي مقدمتها التصور الخاص بشركة الكرة ونسب ملكيتها.

وأكد محمد أبو العلا، خلال تصريحاته مع الإعلامي هاني حتحوت في برنامج «الكلام المظبوط»، دعمه لفكرة تأسيس شركة لإدارة قطاع كرة القدم بالزمالك، مشيرًا إلى أهمية وجود مشروع متكامل لإعادة هيكلة القطاع، بما يشمل الفريق الأول وجميع أنشطة كرة القدم، في ظل المصروفات والالتزامات المالية وحقوق اللاعبين وملفات البيع والشراء.

وأوضح أن نقطة الخلاف الأساسية بالنسبة له تتعلق بنسب ملكية الشركة بين النادي والمستثمر، مؤكدًا أنه كان يتمنى وجود فريق قانوني متخصص يشرح لأعضاء الجمعية العمومية التفاصيل القانونية للمشروع، حتى يتمكنوا من فهم جميع أبعاده قبل التصويت عليه.

وقال أبو العلا إن جماهيرية الزمالك وقيمته وتبعيته لوزارة الشباب والرياضة تجعل فكرة الاستحواذ على النادي أو تغيير هويته محل تساؤلات ومخاوف لدى الجماهير، مشددًا على ضرورة وجود ضمانات قانونية وتنظيمية تحمي النادي ومقدراته.

وأضاف أنه يرى أهمية وضع لائحة داخلية تنظم العلاقة بين النادي وشركة الاستثمار، حتى في حالة الموافقة على حصول المستثمر على نسبة 51% من أسهم الشركة، بحيث تتضمن ضوابط تضمن حقوق الزمالك، وتمنح النادي أولوية في أي عمليات بيع مستقبلية.

وأشار إلى أنه لا يمتلك خبرة قانونية متخصصة في هذا الملف، لكنه يرغب في الاستعانة بمتخصصين في قانون الرياضة لتوضيح إمكانية وضع آليات تنظيمية تحافظ على حقوق النادي، وتمنع أي محاولات للعبث بإدارته أو اسمه أو مقدراته.

وعن موقفه من التصويت خلال الجمعية العمومية، أكد أبو العلا أنه لم يحسم قراره حتى الآن، موضحًا أنه سيدرس التفاصيل القانونية والتنظيمية قبل اتخاذ موقف نهائي، مع تمسكه بضرورة وجود ضمانات تحفظ حقوق النادي، وتضمن أن تكون له اليد العليا في القرارات التي تمس هويته ومستقبله.

وأكد أن مشروع شركة الكرة لا يعني المساس بأصول النادي أو عقاراته أو تغيير اسمه وهويته، مشددًا على أن هذه الملفات لا علاقة لها بالإعلان الخاص بشركة الكرة.