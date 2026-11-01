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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الحناجر لا تبني دول.. نشأت الديهي يطالب بمضاعفة العمل ويحذر من الاكتفاء بانتقاد السلبيات

نشأت الديهي
نشأت الديهي
محمد البدوي

أكد الإعلامي نشأت الديهي أن بناء الدولة وتحقيق أهداف التنمية يتطلبان بذل جهود مضاعفة في العمل والإنتاج، مشددًا على أن الشعارات والانتقادات وحدها لا يمكن أن تصنع مستقبلًا أفضل، ما لم تتحول إلى أفكار ومبادرات وحلول قابلة للتنفيذ.

السعي والإخلاص وتحمل المسؤولية

وقال الديهي، خلال تقديم برنامجه «بالورقة والقلم» على قناة «Ten»، إن مصر تحتاج إلى العمل بأضعاف الجهد المبذول حاليًا، موضحًا أن تحقيق الطموحات الوطنية يرتبط بالسعي والإخلاص وتحمل المسؤولية، وليس انتظار النتائج دون بذل مجهود.

وأشار إلى أن توجيه الانتقادات المستمرة لكل ما يحدث قد يكون أمرًا سهلًا، لكن التحدي الحقيقي يتمثل في تقديم حلول عملية والمشاركة في جهود البناء والتنمية.

وأضاف أن بعض الخطابات تركز على إبراز السلبيات وتقديم نفسها باعتبارها معبرة عن غضب الشارع، دون طرح بدائل واقعية يمكن أن تسهم في معالجة المشكلات أو تحسين الأوضاع.

 الالتزام بفقه الأولويات

وشدد الديهي على ضرورة الالتزام بفقه الأولويات، وتوجيه الجهود نحو القضايا الأكثر أهمية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تحتاج إلى مشاركة مجتمعية واسعة، وأن يتحمل كل فرد مسئوليته في العمل والإنتاج.

ووجيه رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: «ربنا يعينك ويقويك ويقوينا كلنا»، مؤكدًا أن بناء الدولة مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود والعمل بإخلاص.

نشأت الديهي الإعلامي نشأت الديهي الدولة بناء الدولة

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