يوسف الحسيني مدافعا عن نشأت الديهي: سؤاله لبوتين كان مهنيا جدا

دافع الإعلامي يوسف الحسيني، عن الإعلامي نشأت الديهي بعد حالة النقد الكبيرة التي تعرض لها بعد سؤال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين له في مؤتمر صحفي في روسيا.

وقال الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج مساء جديد، المذاع عبر قناة المحور، مساء اليوم الأحد، إن نشأت الديهي رجل وطني وله مواقف وطنية، مضيفاً أن الديهي استقال من قناة تركية كانت تتعمد مهاجمة مصر.

واضاف الإعلامي يوسف الحسيني، أن سؤال نشأت الديهي الرئيس الروسي تناولته وسائل إعلام عالمية كثيرة، وما قاله كان سؤال مهني للغاية.

وأكمل الإعلامي يوسف الحسيني، أن سؤال نشأت الديهي لبوتين كان مهني جدا، متابعا أن نشأت الديهي وجهه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أسئلة مهمة تناقلتها وسائل إعلام أجنبية.

وفي السياق نفسه أشار الإعلامي يوسف الحسيني، إلى أن سرعة الإنترنت في مصر احسن من روسيا، والأسعار في روسيا أعلى من مصر وكيلو اللحمة ب 700 جنيه.