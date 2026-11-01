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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أكسيوس: نتنياهو يضغط على ترامب لضرب إيران فور انتهاء انتخابات الكونجرس

ترامب ونتنياهو
ترامب ونتنياهو
أمنية رشاد الجلوي

كشفت شبكة «أكسيوس» الأمريكية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يضغط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبدء شن ضربات عسكرية جديدة على إيران فور انتهاء انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة الثلاثاء المقبل، في وقت يفضل فيه ترامب منح المسار الدبلوماسي مزيدًا من الوقت لاستكشاف فرص التوصل إلى اتفاق مع طهران.

وذكرت الشبكة، نقلًا عن مصادر إسرائيلية وأمريكية، أن ترامب ونتنياهو أجريا اتصالًا هاتفيًا، أمس السبت، بحثا خلاله تطورات المفاوضات الأمريكية مع إيران، والجدول الزمني المحتمل لاستئناف العمليات العسكرية ضدها.

ونقل «أكسيوس» عن مصدر إسرائيلي وصفه المكالمة بأنها «صعبة»، بينما وصفها مصدر أمريكي بأنها «مباشرة»، في إشارة إلى تباين وجهات النظر بين الجانبين بشأن توقيت استئناف المواجهة العسكرية مع إيران.

وأوضح أن نتنياهو يشعر بالقلق إزاء رغبة ترامب في إتاحة مزيد من الوقت للمفاوضات، بينما يسعى الرئيس الأمريكي إلى مواصلة الجهود الدبلوماسية بالتوازي مع الاستعداد لاحتمال العودة إلى عمليات عسكرية واسعة النطاق عقب الانتخابات.

وأضاف التقرير أن إدارة ترامب تعمل على استئناف المفاوضات مع طهران، في الوقت الذي تواصل فيه الاستعدادات العسكرية تحسبًا لفشل المساعي الدبلوماسية، بما يتيح لواشنطن الاحتفاظ بخيار التصعيد العسكري.

في سياق متصل، أشار التقرير إلى أن وسطاء قطريين عقدوا لقاءات مع مسئولين إيرانيين لليوم الثالث على التوالي، الأحد، في محاولة للتوصل إلى تفاهمات تمهد لاستئناف المفاوضات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران.

شبكة «أكسيوس» الأمريكية الولايات المتحدة إيران استئناف المفاوضات واشنطن

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