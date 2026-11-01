عبد العاطي: يجب تعزيز الموارد المالية للاتحاد الإفريقي وتقليص الاعتماد على التمويل الخارجي

يواصل تطبيق واتساب WhatsApp، تطوير تجربة المحادثات الجماعية، من خلال طرح 4 ميزات جديدة تستهدف تسهيل متابعة المجموعات المزدحمة، ومنح المستخدمين تحكما أكبر في الرسائل والمحتوى المتبادل، إلى جانب تحسين طريقة الوصول إلى المحادثات التي تتطلب انتباههم.

وتتضمن التحديثات الجديدة في واتساب، إمكانية تثبيت الرسائل المهمة دون تحديد مدة زمنية، ومشاركة سجل المحادثات مع الأعضاء الجدد حتى بعد انضمامهم إلى المجموعة، ونشر حالات خاصة بأعضاء مجموعة معينة، فضلا عن أداة جديدة لتصفية المحادثات وإظهار المجموعات التي شهدت الإشارة إلى المستخدم أو الرد عليه.

1. تصفية المجموعات التي تمت الإشارة إليك فيها:

أضاف واتساب أداة جديدة تساعد المستخدمين على الوصول سريعا إلى المحادثات الجماعية التي تتطلب تفاعلهم.

وتجمع هذه الميزة المحادثات غير المقروءة التي تمت الإشارة إلى المستخدم فيها باستخدام علامة @، أو التي تتضمن ردا مباشرا على إحدى رسائله، بما في ذلك الرسائل الموجهة إلى جميع أعضاء المجموعة باستخدام @all.

وبذلك لن يحتاج المستخدم إلى البحث يدويا داخل عشرات المجموعات لمعرفة الرسائل التي تتطلب اهتمامه.

واتساب

2. تثبيت الرسائل المهمة دون مدة زمنية:

أصبح بإمكان مستخدمي واتساب تثبيت الرسائل المهمة داخل المجموعات دون الحاجة إلى تحديد فترة زمنية لانتهاء التثبيت.

وكان التطبيق يتيح سابقا اختيار مدة محددة لبقاء الرسالة المثبتة، أما الآن فيمكن الاحتفاظ بها في أعلى المحادثة بصورة دائمة، لتظل مرجعا يسهل الوصول إليه لجميع الأعضاء.

3. مشاركة سجل المحادثات مع الأعضاء الجدد:

وسع واتساب خيارات مشاركة سجل الرسائل مع الأعضاء الجدد، بعدما كانت الميزة تتيح إرسال الرسائل الأخيرة عند إضافة عضو إلى المجموعة.

وأصبح بإمكان المستخدمين الآن مشاركة سجل المحادثات مع أي عضو جديد حتى بعد انضمامه بالفعل، وذلك من خلال الضغط على اسمه داخل المجموعة.

وأكدت الشركة أن الرسائل التي تتم مشاركتها تظل محمية بتقنية التشفير التام بين الطرفين End-to-End Encryption، مثل بقية المحادثات الشخصية.

4. نشر حالات واتساب لأعضاء مجموعة محددة:

تقدم الميزة الرابعة طريقة جديدة لمشاركة الحالات، إذ أصبح بإمكان المستخدم نشر حالة تظهر لأعضاء مجموعة معينة فقط.

وتعمل الخاصية بطريقة مشابهة لحالات واتساب التقليدية، لكن نطاق المشاهدة يقتصر على أعضاء المجموعة المختارة، حيث يمكنهم مشاهدة الحالة والتفاعل معها، وكذلك نشر حالاتهم الخاصة داخل الدائرة نفسها.

وتختفي هذه الحالات تلقائيا بعد مرور 24 ساعة، ما يمنح المستخدمين وسيلة لمشاركة تحديثات مرتبطة بمجموعة معينة دون ظهورها أمام بقية جهات الاتصال.

أدوات إضافية لتحسين تجربة مجموعات واتساب

إلى جانب الميزات الأربع الجديدة، يضم واتساب مجموعة من الأدوات التي تساعد على إدارة المحادثات الجماعية، من بينها:

- الرد بشكل خاص: إمكانية الرد على أحد أعضاء المجموعة في محادثة فردية دون إرسال الرسالة إلى الجميع.

- التحكم في استطلاعات الرأي: تعطيل خيار تعدد الإجابات للسماح لكل مشارك باختيار إجابة واحدة فقط.

- الأسماء التعريفية للأعضاء: إضافة وصف بجوار اسم العضو لتوضيح دوره داخل المجموعة، مثل “الوالد” في مجموعات أولياء الأمور أو “أمين الصندوق” في المجموعات التطوعية.