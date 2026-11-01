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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

​سكرتير عليا الوفد: توجيهات الرئيس السيسي بشأن مخرجات منتدى مصر تؤكد انحيازه للمواطن

سيد طه فايز ، سكرتير الهيئة العليا لحزب الوفد
سيد طه فايز ، سكرتير الهيئة العليا لحزب الوفد
معتز الخصوصي

​أشاد سيد طه فايز ، سكرتير الهيئة العليا لحزب الوفد بالتوصيات والتوجيهات الصادرة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن مخرجات منتدى مصر، مؤكداً أنها تأتي استجابة نبض الشارع وتعكس وعياً كاملاً بطبيعة المرحلة الحالية وما تفرضه من أولويات وطنية.

​وأوضح "سيد طه " في تصريح اليوم، أن ما صدر عن الرئيس من توصيات يؤكد حرص القيادة السياسية على حماية مصالح المواطنين ووضع البوصلة في اتجاهها الصحيح مشدداً على أن حزب الوفد  باعتباره ضمير الأمة  يتابع باهتمام بالغ هذه التحركات التي تمهد الطريق لمرحلة عمل جادة ومثمرة.

​وأضاف أن التحديات الكبرى التي تواجهها البلاد في الوقت الراهن تستوجب تكاتفاً حقيقياً والتفافاً حول جهود الدولة مثمناً الرؤية الواقعية والقرارات التي تستهدف تخفيف الأعباء وتعزيز مسار التنمية الشاملة دون إبطاء.

وأكد أن حزب الوفد بكافة قواعده ومؤسساته العريقة مستمره في دعم كل جهد مخلص يخدم الوطن والمواطن والاصطفاف خلف الدولة المصرية في معركة البناء والاستقرار.

سيد طه فايز سكرتير الهيئة العليا لحزب الوفد مخرجات منتدى مصر الرئيس عبدالفتاح السيسي القيادة السياسية

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