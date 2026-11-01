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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تحت رعاية الرئيس السيسي.. مدبولي يتابع ترتيبات استضافة مصر للنسخة الأولى من "منتدى البرلمانيين الشباب العرب"

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
كتب محمود مطاوع

التقى مساء اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، لاستعراض عددٍ من ملفات العمل.

وخلال اللقاء، عرض الوزير موقف الترتيبات الخاصة بالإعداد للنسخة الأولى من مُنتدى البرلمانيين الشباب العرب، المُقرر أن تستضيفه مصر؛ ويُعقد تحت الرعاية الكريمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك تحت مظلة البرلمان العربي.

ويستهدف المنتدى تعزيز التعاون والتنسيق بين البرلمانيين الشباب، وتبادل الخبرات التشريعية، وتطوير العمل البرلماني العربي المُشترك، ودعم قضايا الشباب.

وفي هذا الصدد أكد رئيس الوزراء أهمية التنظيم الجيد للحدث، بما يكفل خروج المنتدى بالصورة التي تعكس ما تتمتع به مصر من خبرات وإمكانات مؤسسية في تنظيم الفعاليات العربية والدولية.

مدبولي وزير شئون المجالس النيابية مُنتدى البرلمانيين الشباب العرب السيسي التعاون والتنسيق قضايا الشباب

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