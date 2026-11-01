وزير الخارجية: يجب تكثيف الجهود الرامية إلى استعادة الهدوء والاستقرار بالمنطقة

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، خلال استقباله "شارل ميشيل" رئيس المجلس الأوروبي السابق رئيس وزراء بلجيكا الأسبق، اليوم الأحد، أهمية تكثيف الجهود الرامية إلى استعادة الهدوء والاستقرار بالمنطقة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير نادر زكي، بأن اللقاء تناول تبادل الرؤي حيال أبرز القضايا الإقليمية والدولية، حيث شدد الوزير عبد العاطي على أهمية جهود الوساطة في التهدئة واحتواء التوتر تجنبًا لإعادة انزلاق المنطقة مجددًا لمواجهات عسكرية، وبما يحول دون اتساع نطاق التوترات بما يؤدي للمزيد من التدهور في الأوضاع الأمنية بالمنطقة.

وأضاف الوزير عبدالعاطي أن تكثيف التشاور والتنسيق بين القوى الإقليمية والدول الأوروبية بات أمرًا حتميًا؛ من أجل تضافر الجهود لتفادي استمرار التبعات السلبية لهذه الأزمات المتتالية علي الاقتصاد العالمي لاسيما أمني الغذاء والطاقة، مشددًا على أهمية ضمان انسيابية وحرية الملاحة في الممرات البحرية الرئيسية.