الوعي ومواجهة الشائعات.. النيابات والمحاكم تطلق برنامجا لتأهيل القيادات العمالية

نظمت النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، برئاسة كريم عبدالباقي، ندوة تثقيفية بعنوان «الوعي.. ومواجهة مخاطر الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي»، بالتعاون مع مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية، في إطار جهودها لنشر الوعي بمخاطر المعلومات المغلوطة والشائعات، وتعزيز الاستخدام المسؤول لمنصات التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع إطلاق برنامج لرفع كفاءة القيادات العمالية وتكريم الموظف المثالي بمختلف الهيئات القضائية.

وشهدت الندوة حضور عدد من رؤساء اللجان النقابية وأعضاء مجلس إدارة النقابة العامة، والنائب ياسر عرفة، عضو مجلس النواب، واللواء الدكتور أحمد الشريف، رئيس مجلس أمناء مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية، واللواء أركان حرب الدكتور تامر أبو الفتوح، عضو الهيئة الاستشارية العليا للمؤسسة.

وناقشت الفعالية أهمية بناء الوعي باعتباره أحد الأسلحة الرئيسية لمواجهة التحديات التي تستهدف استقرار المجتمع، وضرورة ترسيخ ثقافة التحقق من المعلومات ومصادرها قبل تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل سرعة انتشار الأخبار والمحتوى الرقمي وصعوبة التمييز أحيانًا بين المعلومات الصحيحة والشائعات.

وأكد كريم عبدالباقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، أن تنظيم الندوة يأتي في إطار حرص النقابة على رفع مستوى الوعي لدى أعضائها، وتعريفهم بمخاطر الشائعات والمعلومات المغلوطة وانعكاساتها على الاستقرار المجتمعي والاقتصادي وثقة المواطنين في المؤسسات، مشددًا على أهمية التحقق من مصادر المعلومات قبل تداولها، وتعزيز ثقافة الاستخدام المسؤول لمواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف عبدالباقي أن النقابة تستهدف من خلال الندوات والبرامج التدريبية تطوير قدرات العاملين بالنيابات والمحاكم، والاهتمام بالتأهيل المستمر للعنصر البشري، بالتعاون مع المؤسسات والخبرات المتخصصة، مشيرًا إلى أن إطلاق برنامج رفع كفاءة القيادات العمالية يمثل خطوة مهمة نحو إعداد كوادر نقابية قادرة على أداء دورها بكفاءة، بالتوازي مع استمرار المبادرات التي تستهدف دعم العاملين وتقدير جهودهم وترسيخ ثقافة التميز والانتماء المؤسسي.

من جانبه، أكد اللواء الدكتور أحمد الشريف، رئيس مجلس أمناء مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية، أن مواجهة الأفكار التي تستهدف ضرب استقرار المجتمع لا تكون إلا بالوعي، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية عملت خلال السنوات الماضية على ثلاثة محاور رئيسية للتنمية، تشمل تطوير البنية التحتية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية البشرية، التي يأتي تنمية الوعي في مقدمة أولوياتها.

برنامج لتأهيل القيادات العمالية

وأوضح الشريف، أن الاستثمار في العنصر البشري لا يقتصر على تطوير المهارات والإمكانات المهنية، وإنما يمتد إلى بناء شخصية واعية قادرة على فهم المتغيرات المحيطة والتعامل معها بصورة صحيحة، لافتًا إلى أن مؤسسة القادة تعمل على تنفيذ العديد من البرامج التدريبية والتأهيلية، ومن بينها برنامج رفع كفاءة القيادات العمالية، بهدف تطوير قدراتهم وتعزيز دورهم في خدمة المؤسسات والعاملين.

وأشار إلى أن تنمية الوعي عملية مستمرة تتطلب العمل عليها بصورة دائمة، خاصة في ظل ما يشهده العالم من صراعات وتغيرات متسارعة، مؤكدًا أن الصراع العالمي أصبح في جانب كبير منه صراعًا اقتصاديًا تحكمه المصالح، وهو ما يفرض ضرورة امتلاك الوعي والمعرفة والقدرة على قراءة الأحداث وفهم أبعادها.

وأكد النائب ياسر عرفة، عضو مجلس النواب، أهمية الوعي باعتباره خط الدفاع الأول للمجتمع في مواجهة الشائعات ومحاولات التضليل، مشددًا على أن المواطن الواعي يمثل عنصرًا أساسيًا في حماية استقرار الدولة والحفاظ على مؤسساتها، خاصة مع الانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي وسرعة انتقال المعلومات دون التأكد من صحتها.

وأوضح عرفة، أن التعامل مع المحتوى المتداول عبر المنصات الرقمية يتطلب قدرًا كبيرًا من المسؤولية والتفكير والتحقق، وعدم الانسياق وراء الأخبار مجهولة المصدر، مشيرًا إلى أن بناء الوعي مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف المؤسسات التعليمية والإعلامية والتنفيذية والنقابية، بما يسهم في تكوين جيل قادر على التمييز بين الحقائق والشائعات والتعامل الإيجابي مع التحديات التي تواجه المجتمع.

في سياق متصل، تضمنت الفعالية تكريم الموظف المثالي من مختلف الهيئات القضائية، تقديرًا لما قدموه من جهود متميزة في أداء مهامهم الوظيفية وإسهاماتهم في انتظام سير العمل والارتقاء بمستوى الأداء داخل مؤسسات وزارة العدل.

يأتي التكريم في إطار حرص النقابة على دعم النماذج الإيجابية وتحفيز العاملين على مواصلة العطاء، وترسيخ ثقافة التقدير المعنوي باعتبارها أحد المحاور المهمة في تطوير بيئة العمل المؤسسي وتعزيز روح الانتماء والإخلاص في أداء الواجب الوظيفي.

وأكدت النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم استمرار جهودها في تنظيم الفعاليات التثقيفية والتدريبية، والتعاون مع المؤسسات المتخصصة لإطلاق برامج تستهدف بناء الوعي وتنمية القدرات ورفع كفاءة القيادات العمالية، بما يحقق مصالح أعضائها ويدعم جهود الدولة في بناء الإنسان المصري.