غزل المحلة يفتتح مركز اكتشاف ورعاية الموهوبين بالإسكندرية

افتتح نادي غزل المحلة، اليوم، مركز اكتشاف ورعاية الموهوبين بمحافظة الإسكندرية، بهدف استقطاب العناصر المميزة وإعدادها لتكون نواة لفرق قطاع الناشئين بالنادي، وذلك في إطار خطة النادي للتوسع في اكتشاف المواهب الكروية ورعايتها.

وشهد الافتتاح حضور كل من، الكابتن أحمد حسن، مدير التعاقدات، والكابتن طارق الجميل، رئيس قطاع الناشئين، والكابتن عبد العظيم الشوري، المدير الفني لقطاع الناشئين، والكابتن حسام نافع، رئيس قطاع الأكاديميات، والكابتن علي البنا، مشرف المركز، والكابتن حمادة البرنس، المدير الفني للمركز.

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية نادي غزل المحلة لتوسيع قاعدة اكتشاف المواهب في مختلف المحافظات، وتوفير الفرصة أمام اللاعبين الموهوبين للانضمام إلى قطاعات النادي المختلفة.