سعر مرسيدس EQS موديل 2026 في السعودية

تواصل مرسيدس بنز، إحدى أبرز شركات صناعة السيارات الألمانية عالميًا، توسيع خياراتها في السوق السعودي عبر مجموعة متنوعة من الطرازات، من بينها EQS موديل 2026 التي تنتمي إلى فئة السيدان الكبيرة الفاخرة.

محرك وأداء مرسيدس EQS

تعتمد مرسيدس فئة EQS 450+ على محرك كهربائي واحد يعمل بنظام الدفع الخلفي، ويولد قوة تبلغ 355 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 568 نيوتن متر، وتتصل المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، بينما تستمد الطاقة من بطارية بسعة 118 كيلوواط ساعة.

مرسيدس EQS

وتوفر هذه النسخة مدى قيادة كهربائيًا يصل إلى 627 كيلومترًا، وتتمكن السيارة من التسارع من الثبات إلى 96 كيلومترًا في الساعة خلال 5.9 ثانية، فيما تستغرق عملية الشحن بالتيار المتردد من 10 إلى 100% نحو 12.75 ساعة.

وتأتي فئة EQS 580 4MATIC بمنظومة تضم محركين كهربائيين ونظام دفع رباعي، لتصل القوة الإجمالية إلى 536 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 857 نيوتن متر.

وتستخدم البطارية ذات السعة البالغة 118 كيلوواط ساعة، بينما يصل مدى القيادة الكهربائي إلى 596 كيلومترًا، وتحقق هذه الفئة تسارعًا من 0 إلى 96 كيلومترًا في الساعة خلال 4.2 ثانية.

مرسيدس EQS

أبعاد مرسيدس EQS

تنتمي EQS إلى فئة السيدان الكبيرة، ويبلغ طولها 5275 مم، وعرضها 1925 مم، وارتفاعها 1514 مم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 3211 مم، ويتراوح وزن السيارة دون ركاب بين 2495 و2658 كيلوجرامًا، بينما تصل سعة صندوق الأمتعة إلى 623 لترًا.

مرسيدس EQS

وتضم السيارة مصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، مع عجلات بقياس 21 بوصة، أما المقصورة فتشمل مقاعد أمامية قابلة للتعديل كهربائيًا، مع وظائف التدفئة والتبريد، ومقودًا جلديًا متعدد الوظائف ومدفأ.

كما تتوفر أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto لاسلكيًا، ونظام صوتي من Burmester، وتكييف هواء أوتوماتيكي مع فتحات خلفية، إلى جانب تدفئة مقاعد الصف الثاني وشاحن لاسلكي للهاتف في الأمام، وإضاءة داخلية محيطية.

مرسيدس EQS

سعر مرسيدس EQS 2026 في السوق السعودي

تُطرح مرسيدس EQS موديل 2026 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 687,000 ريال.