تويوتا BZ4X تتحول إلى "روبوتاكسي" كهربائية بدون سائق

كشفت شركة «تويوتا» بالتعاون مع شركة «وايمو» المتخصصة في تقنيات القيادة الذاتية، عن التوسع في شراكتهما الاستراتيجية عبر تحويل الكروس أوفر الكهربائية «bZ4X» إلى سيارة أجرة ذاتية القيادة بالكامل “روبوتاكسي” من المستوى الرابع (Level 4).

تأتي هذه الخطوة استكمالاً لاتفاق الأطر الأولية المبرم بين الجانبين، بهدف تقديم أول خدمة نقل ذكي ذاتية القيادة مُصنعة محلياً بالكامل داخل اليابان، قبل التوسع بها في الأسواق العالمية الرئيسية.

تصنيع متقن وتكامل تقني في سيارة واحدة

وتعتمد الخطة التشغيلية على تجميع السيارات وتثبيت حزمة مستشعرات وأجهزة الحاسوب الخاصة بنظام «Waymo Driver» داخل مصنع «تاكاأوكا» التابع لتويوتا في مدينة تويوتا بمحافظة أيتشي.

ويمثل هذا التكامل المباشر خطوة هندسية بارزة، حيث تُجرى عمليات التصنيع والدمج التقني تحت سقف واحد خطوةً بخطوة على خطوط الإنتاج، مِمَّا يُسهم في خفض التكاليف التشغيلية وضمان أعلى مستويات الجودة التصنيعية مقارنة بالتعديلات الخارجية اللاحقة.

تصميم مخصص للراحة وتقنيات سلامة متقدمة

وحصلت نسخ «bZ4X» المخصصة لأساطيل القيادة الذاتية على ترقيات داخلية تستهدف رفع مستويات الراحة وسهولة الركوب؛ شملت زيادة المساحة المخصصة لأرجل الركاب في الصف الخلفي، وإضافة أبواب كهربائية أوتوماتيكية، باب خلفي كهربائي، وأجهزة إضاءة محيطية تفاعلية.

وعلى الصعيد الأمني، تسعى الشركتان للحد من الحوادث الناجمة عن الأخطاء البشرية؛ حيث أشار دميتري دولغوف، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة «وايمو»، إلى أن التقنيات المعتمدة أثبتت كفاءة أعلى بـ 20 ضعفاً في تقليل الإصابات الخطيرة مقارنة بالسائقين البشر في المناطق التي تعمل بها أساطيل الشركة.

ومن المقرر أن تبدأ الاختبارات الميدانية وتقييم الأداء للأسطول في اليابان خلال عام 2027، تمهيدًا للتوسع في أسواق التوجيه الأيمن مثل المملكة المتحدة والأسواق العالمية الأخرى، إلى جانب دراسة إمكانية دمج تقنيات القيادة الذاتية مستقبلاً في سيارات تويوتا المخصصة للاستخدام الشخصي.