قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحرك عاجل من هاني أبوريدة لإنهاء أزمة محمد صلاح مع منتخب مصر
رئيس الوزراء يتابع تداعيات حادث الطريق الأوسطي ويوجه بتوفير الرعاية الطبية
بمكون محلي 45%.. النصر للسيارات تطلق أول سيارة كهربائية مٌجمعة بمصانع حلوان
مصطفى بكري: أقترح إعداد دستور جديد.. وأري ضرورة استمرار الرئيس السيسي
مصطفى بكري: من حق أي مواطن الترشح للرئاسة حال إعداد دستور جديد
عمرو أديب لـ مصطفى بكري: الرئيس السيسي قال لنا اختاروا
ربنا يرزقنا حسن الخاتمة.. آثار الحكيم تبكي على المسرح بعد استقبال الجمهور
خلال ساعات.. بدء صرف معاشات نوفمبر 2026 وسط استعدادات مكثفة لتيسير الخدمات على المستفيدين
عمرو أديب لـ مصطفى بكري: الرئيس السيسي أنقذني وآخرين من الاغتيال
موهبة الزمالك على رادار أوروبا.. هل تكون ليلة المقاولون بداية رحلة محمد حمد الاحترافية؟
وزير الزراعة يحدد 4 محاور لزيادة صادرات النباتات الطبية والعطرية
الأزهري بمسجد العزيز بالمقطم: مواجهة التيارات المنحرفة تبدأ ببناء عقول واعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التنمية المحلية تعلن إنشاء مركز متكامل للنباتات الطبية والعطرية في بني سويف

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
شيماء مجدي

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أهمية التوسع في قطاع النباتات الطبية والعطرية، وتعظيم القيمة المضافة للثروات الزراعية المصرية، من خلال دعم التصنيع الزراعي، خاصة الصناعات الدوائية والغذائية، واستخلاص الزيوت العطرية، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية.

وقالت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، خلال كلمتها بافتتاح فعاليات المنتدى السادس لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ضمن فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان النباتات الطبية والعطرية بالمتحف الزراعي بالدقي، إن قطاع النباتات الطبية والعطرية يمثل أحد القطاعات الواعدة التي تمتلك فرصًا كبيرة للنمو والتوسع، مشيرة إلى أن التصنيع الزراعي أصبح ضرورة لتعظيم العائد الاقتصادي من المحاصيل الزراعية، وفتح آفاق جديدة أمام الصادرات المصرية.

وأضافت أن التوسع في هذا القطاع يتطلب نقل التكنولوجيا والخبرات الدولية، ورفع كفاءة الصناعة المصرية، وتحسين جودة المنتجات بما يتوافق مع أعلى المعايير الدولية، الأمر الذي يعزز فرص الشركات المصرية في التوسع بالأسواق الخارجية، ويجذب المزيد من الاستثمارات.

وأشارت منال عوض إلى أن وزارة التنمية المحلية والبيئة تولي اهتمامًا خاصًا بتنمية هذا القطاع، باعتباره أحد محركات التنمية الاقتصادية بالمحافظات، لافتة إلى أن النهوض بصناعة النباتات الطبية والعطرية يتطلب تكاتف جهود مختلف الجهات المعنية، وتوفير حلول مبتكرة لتطوير الإنتاج والتصنيع والتسويق.

وكشفت الوزيرة عن تعاون الوزارة حاليًا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لإنشاء مركز خدمة متكامل للنباتات الطبية والعطرية بمحافظة بني سويف، بقرية بُهية الصحراوي بمركز سمسطا.

وأوضحت أن المركز يتكون من جزأين رئيسيين، الأول مركز متكامل لتقديم الخدمات الإرشادية والتسويقية والحلول التكنولوجية لمنتجي النباتات الطبية والعطرية، إلى جانب خدمات تحويل المتبقيات الناتجة عن عمليات الإنتاج، بالتعاون مع وزارة الزراعة.

وتابعت أن الجزء الثاني يتضمن إنشاء وحدة معالجة نموذجية لمخلفات النباتات الطبية والعطرية، بهدف تعظيم الاستفادة منها وزيادة القيمة المضافة، بما يسهم في دعم المنتجين ورفع كفاءة عمليات الإنتاج، وتعزيز قدرتهم على النفاذ إلى الأسواق التصديرية.

وزيرة التنمية المحلية التنمية المحلية النباتات الطبية النباتات الطبية والعطرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عموتة

الأهلي يحسم موقفه من رحيل الحسين عموتة.. وقرار مفاجئ بشأن الجهاز الفني

شوبير

بديل عموتة في الأهلي.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن 4 أسماء رياضية شهيرة

شمس البارودي و الفنانه نجوى إبراهيم

النصيحة في العلن فضيحة.. شمس البارودي تخرج عن صمتها وتهاجم ماما نجوى

الزمالك

صفقة من العيار الثقيل.. لاعب أساسي في الزمالك يسعى للانتقال إلى الأهلي

شيكو بانزا

الزمالك يكشف حقيقة معاقبة شيكو بانزا بعد خلع الشورت أمام المقاولون العرب

الحد الأدنى للمعاشات

هل يحصل أصحاب المعاشات على زيادة في يناير 2027؟.. تفاصيل قرار الحكومة برفع الحد الأدنى

سعر الدولار

سعر الدولار في البنوك الآن

الزمالك

الزمالك متمسك بحقه.. كواليس أزمة إغلاق استاد القاهرة قبل مواجهة الإفريقي

ترشيحاتنا

جانب من الحلقة

سفير سلوفينيا: أعشق الحياة في القاهرة وأفضل التنزه في الزمالك

سفير سلوفينيا

سفير سلوفينيا: فرص واعدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري مع مصر

صورة من التغطية

بحضور وزراء الصناعة والاستثمار والكهرباء والمالية.. إطلاق أول سيارة كهربائية

بالصور

بعد اعتزال 15 عاماً.. أول ظهور للفنانة آثار الحكيم

آثار الحكيم
آثار الحكيم
آثار الحكيم

رائحة الشعر تتغير سريعًا بعد الغسل .. 6 أسباب تتعلق بفروة الرأس

رائحة شعرك
رائحة شعرك
رائحة شعرك

عندما يتغير الآخرين من غير ما يقولوا حاجة؟.. 5 أسباب نفسية واجتماعية

ليه بتفتكري إن حد اتغير معاكي من غير ما يقول حاجة؟ 5 أسباب وراء الإحساس ده
ليه بتفتكري إن حد اتغير معاكي من غير ما يقول حاجة؟ 5 أسباب وراء الإحساس ده
ليه بتفتكري إن حد اتغير معاكي من غير ما يقول حاجة؟ 5 أسباب وراء الإحساس ده

طريقة عمل خضار سريع ولذيذ لكل الأسرة

خضار سريع
خضار سريع
خضار سريع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: حتى لا نصنع أصنامًا صغيرة بأيدينا

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

المزيد