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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 10 أطنان علف و121 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية في الغربية

حملات رقابية بالغربية
حملات رقابية بالغربية
الغربية أحمد علي

وجه اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وإحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت التجارية ومصانع المنتجات الغذائية والكيميائية، والتصدي لكافة صور الغش والتدليس وتداول المنتجات مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستخدام.

توجيهات محافظ الغربية 

وفي هذا الإطار، شنت مديرية التموين بالغربية، بقيادة المهندس ناصر العفيفي، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، حملات رقابية مكبرة بمراكز السنطة وبسيون وقطور، بالتنسيق مع الجهات المعنية، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأعلاف والمواد مجهولة البيانات، والمبيدات الزراعية غير المسجلة ومنتهية الصلاحية، إلى جانب مواد كيميائية ومنظفات مخالفة.

تحرك تنفيذي عاجل 

ففي مركز السنطة، أسفرت الحملات عن ضبط 8.1 طن من الأعلاف والمواد المختلفة، شملت أعلاف حمام وتسمين مواشٍ وفول علف وبودرة بلاط تستخدم في إضافات الأعلاف، وجميعها دون بيانات أو مستندات توضح مصدرها، كما تم ضبط 86 عبوة مبيدات زراعية غير مسجلة بوزارة الزراعة ومحظور تداولها، و35 عبوة مبيدات منتهية الصلاحية بالتنسيق مع لجنة مديرية الزراعة، بالإضافة إلى 540 كجم صابون سائل دون بيانات و180 قرص بخور ناموس محظور التداول.

ردع مخالفين 

وفي مركز بسيون، تمكنت الحملات من ضبط 2 طن من مادة السيبتاج داخل مصنع دهانات دون بيانات توضح الإنتاج أو الصلاحية، و570 كجم من الصابون السائل والكلور داخل براميل دون بيانات توضح تاريخ الإنتاج أو الصلاحية.

كما أسفرت الحملات بمركز قطور عن ضبط 300 لتر كلور مجهول المصدر، و185 عبوة فلاش دون فواتير تثبت مصدرها، إلى جانب تحرير 4 مخالفات لتجار تموينيين لعدم مزاولة النشاط خلال مواعيد العمل الرسمية دون إذن، و3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

تكثيف حملات الرقابية 

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات الرقابية المكثفة بجميع مراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط المنتجات مجهولة المصدر والمبيدات المحظورة والمواد الكيميائية المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظًا على صحة المواطنين والثروة الزراعية.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل رفع كفاءة الخدمات حملات رقابية ردع مخالفين

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