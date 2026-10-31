بقيمة أقطاي وعلي محمود.. إنبي يحدد سعر بيع كالوشا إلى الأهلي| خاص

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، عن تحديد نادي إنبي شروطه المالية للموافقة على انتقال أحمد كالوشا، مدافع الفريق البترولي، إلى صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل اهتمام الأهلي بالتعاقد مع اللاعب لتدعيم خط الدفاع.

إنبي يحدد سعر كالوشا

وأكد المصدر أن أحمد كالوشا يأتي على رأس أولويات النادي الأهلي لتدعيم مركز قلب الدفاع في يناير المقبل، بناءً على رغبة الجهاز الفني في التعاقد مع مدافع جديد، لتعزيز الخيارات الدفاعية للفريق خلال النصف الثاني من الموسم.

وأضاف أن إدارة إنبي أوصلت للنادي الأهلي، بشكل غير مباشر، رفضها التفريط في خدمات اللاعب بأقل من المقابل المالي الذي حصلت عليه مقابل انتقال الثنائي عبد الله أقطاي وعلي محمود إلى القلعة الحمراء، حيث بلغت قيمة صفقة كل لاعب نحو 40 مليون جنيه.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الأهلي أصبحت مطالبة بحسم موقفها من المطالب المالية لنادي إنبي، خاصة أن كالوشا يحظى بأولوية في حسابات تدعيم الخط الخلفي، وهو ما قد يفتح الباب أمام مفاوضات بين الناديين خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لإمكانية إتمام الصفقة في الميركاتو الشتوي.