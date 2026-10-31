وزير البترول يتفقد مركز التحكم القومي للغاز الطبيعي لتأمين احتياجات السوق

في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة إمدادات الطاقة، وتأمين احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي، تفقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مركز التحكم القومي بالشبكة القومية للغاز الطبيعي (NATA)، بمقر الشركة المصرية للغازات الطبيعية «جاسكو»، لمتابعة منظومة إدارة وتشغيل الشبكة، والاطمئنان على جاهزيتها وكفاءة آليات التحكم في تدفقات الغاز الطبيعي، وضمان وصولها إلى مختلف قطاعات الاستهلاك، في ظل التحديات والمتغيرات الإقليمية المتلاحقة التي تشهدها أسواق الطاقة.

وخلال الزيارة، استعرض الوزير، بحضور المهندس سيد سليم، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، والمهندس محمد مرزوق، رئيس شركة جاسكو، وفريق العمل بمركز التحكم، الموقف الحالي لإمدادات الغاز الطبيعي من مصادرها المختلفة، سواء الإنتاج المحلي أو الاستيراد، وآليات استقبالها ونقلها وتوزيعها عبر الشبكة القومية، بما يضمن تلبية احتياجات قطاعات الكهرباء والصناعة ومختلف القطاعات المستهلكة.

وتابع الوزير ، منظومة المراقبة والتحكم في تدفقات الغاز الطبيعي عبر الشبكة القومية، وآليات التعامل الفوري مع المتغيرات في معدلات الإمداد والاستهلاك، بما يتيح مرونة في إدارة وتوزيع الكميات المتاحة وفقًا لأولويات واحتياجات القطاعات المختلفة، ويحافظ على استقرار الشبكة واستمرارية الإمدادات.



وأكد الوزير، على أهمية مواصلة التنسيق والتكامل بين مختلف جهات قطاع البترول، وتعزيز كفاءة إدارة منظومة الغاز الطبيعي، مع تكثيف العمل لتسريع إدخال آبار جديدة إلى خريطة الإنتاج المحلي، وزيادة معدلات الإنتاج، بما يسهم في تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، والحد من الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها من الطاقة، في ضوء المتغيرات الجيوسياسية وتطورات أسواق الطاقة العالمية.

وأشاد الوزير، بجهود العاملين بمركز التحكم القومي، ودورهم الحيوي في إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز الطبيعي ومتابعة تدفقاته على مدار الساعة، مؤكدًا على أهمية مواصلة تطوير كفاءة التشغيل وسرعة الاستجابة للمتغيرات، بما يضمن استقرار الشبكة وإمدادات الغاز الطبيعي لمختلف القطاعات.