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إمكانات واعدة لإنتاج البترول بالصحراء الغربية.. تفاصيل مباحثات وزير البترول مع رئيس شركة عالمية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

إمكانات واعدة لإنتاج البترول بالصحراء الغربية.. تفاصيل مباحثات وزير البترول مع رئيس شركة عالمية

وزير البترول يبحث مع رئيس شركة نسر العالمية نتائج دراسات تكشف عن إمكانات واعدة لإنتاج البترول غير التقليدي بالصحراء الغربية
وزير البترول يبحث مع رئيس شركة نسر العالمية نتائج دراسات تكشف عن إمكانات واعدة لإنتاج البترول غير التقليدي بالصحراء الغربية

التقى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس شريف فودة، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة نسر NESR العالمية لخدمات وتكنولوجيا صناعة البترول والغاز؛ لاستعراض نتائج دراسات فنية وتقييمية أجرتها الشركة بالتعاون مع إحدى المؤسسات الأمريكية، وبمشاركة نخبة من الخبراء العالميين المتخصصين في مجال البترول والغاز غير التقليدي.

عقد اللقاء في إطار جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لتعظيم الإنتاج المحلي من الزيت الخام، واستكشاف مصادر جديدة للإنتاج من خلال تطبيق أحدث التكنولوجيات العالمية.

وأظهرت نتائج الدراسات، وجود إمكانات واعدة لإنتاج البترول غير التقليدي من بعض مناطق امتياز شركات إنتاج البترول بالصحراء الغربية، بما يفتح آفاقًا جديدة لتعزيز إنتاج الزيت الخام، والاستفادة من موارد بترولية إضافية لم تكن مستغلة بالطرق التقليدية.

وتتعلق هذه الموارد بالبترول الخام الموجود داخل التكوينات والطبقات الصخرية منخفضة النفاذية، والتي لا تسمح بتدفقه بمعدلات اقتصادية من خلال أساليب الإنتاج التقليدية، وهو ما يتطلب الاستعانة بتكنولوجيات متخصصة، من بينها التكسير الهيدروليكي، لتحفيز الصخور وزيادة قدرتها على إطلاق البترول وإنتاجه.

وأكد المهندس كريم بدوي أن تقييم واستغلال إمكانات البترول غير التقليدي؛ يمثل أحد المحاور ضمن خطة الوزارة لتنويع مصادر الإنتاج وزيادة معدلات إنتاج الزيت الخام، بالتوازي مع تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، وتسريع تنمية الاكتشافات الجديدة، ورفع كفاءة إنتاج الحقول القائمة، مشددًا على أهمية توظيف أحدث التكنولوجيات والاستفادة من الخبرات الدولية المتخصصة لفتح آفاق جديدة أمام الإنتاج المحلي.

وشهد اللقاء الاتفاق على اتخاذ خطوات عملية للبناء على نتائج الدراسات، بالتنسيق بين شركة نسر والهيئة المصرية العامة للبترول والشركات المشغلة للمناطق المستهدفة، تمهيدًا لإعداد برنامج لحفر آبار تجريبية واختبار الإمكانات التي كشفت عنها الدراسات على أرض الواقع، وتقييم الجدوى الفنية والاقتصادية للتوسع في هذا النشاط.

ومن المقرر أن يزور مصر  الخبراء المتخصصين لاستعراض نتائج الدراسات ومناقشتها مع فريق عمل الإنتاج بالهيئة المصرية العامة للبترول، وتحديد المتطلبات الفنية والتكنولوجية والخطوات التنفيذية اللازمة للانتقال إلى مرحلة التطبيق.

حضر اللقاء المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس سيد سليم، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، والمهندس إسحاق سعد، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج الزيت الخام والمشرف على إنتاج الغاز بالوزارة

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