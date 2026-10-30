خالد محمد علي: هجمات المسيرات على محطات الكهرباء في السودان تتجاوز قدرات الدعم السريع

كشف الكاتب السياسي المتخصص في الشؤون السودانية، خالد محمد علي، تفاصيل الهجمات المتواصلة بالطائرات المسيرة التي تستهدف منشآت الكهرباء في السودان، مؤكدًا أن هذه العمليات تتسم بدقة تقنية وقدرات عسكرية تتجاوز، بحسب تقديره، إمكانات قوات الدعم السريع.

وأوضح خالد محمد علي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الهجمات تسببت خلال أسبوعين في تدمير 11 محطة تحويل كهرباء رئيسية في أكثر من 7 ولايات ومدن سودانية، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي لفترات تجاوزت 24 ساعة.

وأشار إلى أن الطائرات المستخدمة تمتلك قدرات متقدمة على اختراق الدفاعات الجوية وتحديد الأهداف الاستراتيجية بدقة، معتبرًا أن قوات الدعم السريع لا تمتلك الخبرات الفنية أو الإمكانات اللازمة لتنفيذ مثل هذه العمليات بمفردها.

واتهم إسرائيل بالوقوف وراء توفير هذه الطائرات المتطورة والخبرات المرتبطة بتشغيلها، بينما أشار إلى أن إثيوبيا توفر قواعد جوية لانطلاقها، لافتًا إلى أن الحكومة السودانية رصدت 64 هجومًا بالطائرات المسيرة انطلقت من الأراضي الإثيوبية منذ فبراير الماضي.

ولفت إلى أن تصاعد هذه الهجمات تزامن مع تحقيق الجيش السوداني تقدمًا ميدانيًا واستعادة عدد من المدن الاستراتيجية في غرب وجنوب كردفان والنيل الأزرق، معتبرًا أن استهداف البنية التحتية يأتي في توقيت شهد فيه الجيش نجاحات عسكرية على الأرض.