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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة لروسيا الاتحادية والمجر

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم، بسلامة الله، إلى أرض الوطن، وذلك عقب زيارة كل من روسيا الاتحادية والمجر.

وكان الرئيس السيسي غادر مساء اليوم، العاصمة المجرية بودابست، عقب اختتام الزيارة الرسمية التي قام بها إلى المجر.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس الوزراء المجري بيتر ماچار في بودابست، أن العلاقات المصرية المجرية تمتلك تاريخًا طويلًا من الصداقة والتعاون، مشيرًا إلى أن عام 2028، الذي يصادف مرور مائة عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، سيمثل محطة مهمة في مسيرة التعاون المشترك.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي المجر

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