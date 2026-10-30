100 دولار بكام انهاردة؟.. أسعار العملة الأمريكية اليوم بعد قرار البنك المركزي

استقر سعر الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك وتوقف التعاملات، لتظل أسعار العملة الأمريكية عند مستويات آخر جلسة تداول، وسط اهتمام المواطنين بمعرفة تكلفة شراء الدولار من البنوك ، خاصة للراغبين في تدبير العملة الأجنبية للسفر أو الاحتياجات الشخصية.

ويتصدر سؤال 100 دولار بكام جنيه اليوم؟ اهتمامات المتعاملين، بالتزامن مع متابعة أسعار الصرف في البنوك المختلفة، والتعرف على الفروق بين أسعار الشراء والبيع، والتي تؤثر بصورة مباشرة في المبلغ المطلوب للحصول على العملة الأمريكية.



وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 55.98 جنيه للشراء و56.12 جنيه للبيع، بينما بلغ في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 55.99 جنيه للشراء و56.09 جنيه للبيع، وسجل الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 55.97 جنيه للشراء و56.07 جنيه للبيع، فيما بلغ في بنك الإسكندرية 55.95 جنيه للشراء و56.05 جنيه للبيع.

100 دولار بكام جنيه في البنوك اليوم؟

بحساب سعر البيع المعلن في البنوك، تختلف تكلفة شراء 100 دولار من بنك إلى آخر، وفقا لسعر الصرف المحدد لدى كل مؤسسة مصرفية.

وجاءت تكلفة شراء 100 دولار بحسب الأسعار المذكورة كالتالي:

البنك المركزي المصري: 5612 جنيهًا.

البنك الأهلي المصري: 5609 جنيهات.

بنك مصر: 5609 جنيهات.

البنك التجاري الدولي CIB: 5607 جنيهات.

بنك الإسكندرية: 5605 جنيهات.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 5619 جنيهًا.

بنك البركة: 5605 جنيهات.

بنك قناة السويس: 5610 جنيهات.

وتوضح هذه الأرقام أن تكلفة شراء 100 دولار تتراوح بين 5605 و5619 جنيهًا لدى البنوك المذكورة، وفقا لسعر البيع المعلن.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري خلال تعاملات الجمعة 30 أكتوبر 2026 المستويات التالية:

سعر الشراء: 55.98 جنيه.

سعر البيع: 56.12 جنيه.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري وبنك مصر

استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند مستويات متقاربة خلال التعاملات المشار إليها، إذ سجلت العملة الأمريكية السعر نفسه في البنكين.

وجاءت الأسعار كالتالي:

البنك الأهلي المصري

سعر الشراء: 55.99 جنيه.

سعر البيع: 56.09 جنيه.

تكلفة شراء 100 دولار: 5609 جنيهات.

بنك مصر

سعر الشراء: 55.99 جنيه.

سعر البيع: 56.09 جنيه.

تكلفة شراء 100 دولار: 5609 جنيهات.



سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

جاءت الأسعار كالتالي:

سعر الشراء: 55.97 جنيه.

سعر البيع: 56.07 جنيه.

تكلفة شراء 100 دولار: 5607 جنيهات.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

تفاصيل السعر كالتالي:

سعر الشراء: 56.09 جنيه.

سعر البيع: 56.19 جنيه.

تكلفة شراء 100 دولار: 5619 جنيهًا.



سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

جاءت الأسعار كالتالي:

سعر الشراء: 56 جنيهًا.

سعر البيع: 56.10 جنيه.

تكلفة شراء 100 دولار: 5610 جنيهات.

لماذا تختلف تكلفة شراء 100 دولار بين البنوك؟

تختلف تكلفة شراء الدولار من بنك إلى آخر وفقا لأسعار الصرف التي يعلنها كل بنك، إذ يحدد سعر البيع المبلغ الذي يحتاج إليه العميل للحصول على العملة الأمريكية، بينما يعبر سعر الشراء عن المبلغ الذي يحصل عليه العميل عند بيع الدولار للبنك.

وتوضح الأسعار الواردة أن الفروق بين البنوك قد تبدو محدودة عند شراء 100 دولار، لكنها تصبح أكثر وضوحا عند التعامل بمبالغ أكبر، وهو ما يجعل مقارنة أسعار البيع خطوة مهمة قبل تنفيذ المعاملة.