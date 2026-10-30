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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الجمعة 30-10-2026

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
قسم الاقتصاد

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة 30-10-2026 استقرارًا  على مستوي البنوك تزامنا مع عطلة نهاية الأسبوع.

الدولار ثابت

وثبت سعر الدولار بعد انتهاء العمل في البنوك مساء أمس الخميس واعلان البنك المركزي المصري سعر الفائدة على كافة المعاملات المصرفية.

تحركات الدولار 

وزاد سعر الدولاربقيمة 22 قرشًا منذ مطلع الأسبوع الجاري بمختلف البنوك .

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار

وبلغ سعر الدولار في آخر تحديث له اليوم 55.99 جنيها.

سعر الدولار في البنك المركزي

وصل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي 55.99 جنيها للشراءو 56.09 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم

أقل سعر دولار

سجل أقل سعر دولار 55.94 جنيها للشراء و 56.04 جنيها للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

وبلغ ثاني اقل سعر دولار 55.95 جنيها للشراء و 56.05 جنيها للبيع في بنكي أبوظبي الأول و البركة.

سعر الدولار مقابل الجنيه

الدولار في معظم البنوك

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 55.97 جنيها للشراء و 56.07 جنيها للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، التعمير والاسكان، الكويت الوطني، أبوظبي التجاري، التجاري الدولي CIB".

وصل سعر الدولار في أغلب البنوك 55.99 جنيها للشراء و 56.09 جنيها للبيع في بنوك " العربي الإفريقي الدولي، قطر الوطني QNB،التنمية الصناعية، الإسكندرية، المصري الخليجي، مصر، نكست، المصرف العربي الدولي،HSBC، الأهلي المصري،سايب، الأهلي الكويتي".

استقرار سعر الدولار اليوم في مصر في ختام التعاملات

أعلي سعر 

وصل أعلي سعر دولار 56.09 جنيها للشراء و 56.19 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وصل ثاني أعلي سعر دولار 56.07 جنيها للشرا و 56.17 جنيها للبيع في بنكي العقاري المصري العربي و قناة السويس.

سعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم الجمعة سعر الدولار اليوم الجمعة 30 10 2026 الدولار ثابت تحركات الدولار آخر تحديث لسعر الدولار

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