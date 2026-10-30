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مشاركة تاريخية.. مراسلة القاهرة الإخبارية: القوائم العربية تحقق 19 مقعدا في الانتخابات الإسرائيلية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مشاركة تاريخية.. مراسلة القاهرة الإخبارية: القوائم العربية تحقق 19 مقعدا في الانتخابات الإسرائيلية

نتنياهو
نتنياهو
محمود زيدان

أكدت دانا أبو شمسية مراسلة «القاهرة الإخبارية» من القدس المحتلة، أن مشاركة فلسطينيي الداخل في الانتخابات الإسرائيلية شهدت إقبالًا لافتًا محققة نتائج غير مسبوقة للقوائم العربية التي حصلت مجتمعة على 19 مقعدًا في الكنيست بواقع 11 مقعدًا للقائمة المشتركة و8 مقاعد للقائمة العربية الموحدة مقارنة بتوقعات استطلاعات الرأي التي رجحت حصولها على 14 مقعدًا.

وأوضحت أبو شمسية، أن نسبة المشاركة داخل المجتمع العربي بلغت نحو 80%، معتبرة أن هذه النسبة تعكس حضورًا انتخابيًا واسعًا لفلسطينيي الداخل وإنجازًا سياسيًا تاريخيًا للقوائم العربية في ظل الجدل المستمر حول دورها وتأثيرها في المشهد السياسي الإسرائيلي.

وأضافت مراسلة القاهرة الإخبارية أن زيادة تمثيل الأحزاب العربية جاءت على حساب معسكر اليمين واليمين المتطرف، الأمر الذي أدى إلى تعقيد حسابات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، موضحة أن معسكره حصل على 53 مقعدًا من إجمالي 120 مقعدًا في الكنيست مقابل 61 مقعدًا مطلوبة لتشكيل الحكومة.

وأشارت «أبو شمسية» إلى أن نتنياهو وحزب الليكود أطلقا اتهامات بشأن وجود مخالفات والتشكيك في نزاهة الانتخابات من بينها مزاعم تلقي الناخبين والأحزاب العربية تمويلًا ودعمًا من جهات وصفها نتنياهو بالإرهابية، لافتة إلى أن القوانين الإسرائيلية تسمح للأحزاب المختلفة سواء العربية أو الإسرائيلية، بتلقي التمويلات من أفراد ومؤسسات، معتبرة أن هذه الاتهامات تعكس عدم استعداد نتنياهو لتقبل النتائج النهائية.
 

القاهرة الإخبارية أخبار وتقارير نتنياهو

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