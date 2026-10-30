محافظ الوادي الجديد تعتمد تحديث الأحوزة العمرانية لـ 16 قرية بمركز بلاط

أكدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اعتماد تحديث الأحوزة العمرانية ل 16 قرية بمركز بلاط، من قِبل الهيئة العامة للتخطيط العمراني، في إطار جهود المحافظة للتوسع العمراني المنظم وتحقيق الاستقرار العمراني بالقرى، وفقًا للاشتراطات والضوابط القانونية المنظمة.

وأوضحت محافظ الوادي الجديد، أن القرى التي شملها الاعتماد تضم: البشندي، والزيات، والبرابخ، وقسطل، والحاجر، والعوينة، وعين عيش، ومرزوق، والجديدة، ومحمد نصر، وأبو خزام، والخوافة، والقديمة، والشهداء «بئر 2»، والزهراء «بئر 3»، والشيخ منصور «الشوش»

وأشارت المهندسة دعاء دويدار مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة أن إجمالي القرى التي تم تحديث أو اعتماد الأحوزة العمرانية لها حديثًا بلغ 101 قرية بنسبة تصل إلى 75% من إجمالي قرى محافظة الوادي الجديد،، مشيرةً إلى استمرار التنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني والجهات المعنية لاستكمال تحديث الأحوزة العمرانية بباقي القرى، بما يدعم خطط التنمية العمرانية ويحقق التوازن بين احتياجات التوسع السكاني ومتطلبات التنمية المستدامة.