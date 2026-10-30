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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استشهاد طـ فل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس

طفل فلسطيني
طفل فلسطيني
أ ش أ

استشهد الطفل الفلسطيني يامن هشام يحيى صقر (8 سنوات)، اليوم /الجمعة/، متأثرا بجروح أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة قيزان رشوان، جنوب مدينة خان يونس، الأربعاء الماضي.

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" أن طواقم الإنقاذ والدفاع المدني الفلسطينية تمكنت من انتشال جثمان الشهيد محمد مسلم عطوان اقعيس (47 عاما) من منطقة الواحة شمال مدينة غزة، بعد استشهاده جراء قصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي قبل ثلاثة أيام في المنطقة.

كما ألقت مسيرات تابعة للاحتلال الإسرائيلي قنابل جنوب مدينة خان يونس، فيما أطلقت الآليات العسكرية النار بكثافة شرق مدينة حمد شمال بالمدينة.

الطفل الفلسطيني يامن هشام يحيى صق قوات الاحتلال الإسرائيلي

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