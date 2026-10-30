هيئة الاستثمار: ندعم خطط التوسع للشركات الإيطالية القائمة في مصر

التقى الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فيرونيكا سكويزي، نائب رئيس جمعية «أسولومباردا» الصناعية الإيطالية والرئيس التنفيذي لمجموعة «مابي» العالمية، لبحث خطط التوسع في السوق المصرية وفرص جذب استثمارات إيطالية جديدة بهدف تعزيز الشراكات مع مجتمع الأعمال الإيطالي.

ويأتى هذا اللقاء علي هامش منتدي الاعمال العربي الايطالي المنعقد في مدينة ميلانو،

واستعرض اللقاء استثمارات المجموعة في مصر، التي تشمل مصنعًا بمدينة العاشر من رمضان باستثمارات تتجاوز 25 مليون دولار، بطاقة إنتاجية تبلغ 100 ألف طن سنويًا في مرحلته الأولى، إلى جانب نشاطها الصناعي بمحافظة السويس منذ عام 2002.

دعم الشركات الإيطالية

وأكد الدكتور محمد عوض حرص الهيئة على دعم خطط التوسع للشركات الإيطالية القائمة في مصر، وتيسير الإجراءات اللازمة لاستثماراتها، بما يعزز توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وزيادة الصادرات.

كما اتفق الجانبان على تعزيز التعاون بين الهيئة وجمعية «أسولومباردا»، من خلال تنظيم لقاءات وفعاليات أعمال في مصر للتعريف بالفرص الاستثمارية والحوافز المتاحة، وتشجيع الشركات الإيطالية على ضخ استثمارات جديدة والتوسع في السوق المصرية.

وتُعد «أسولومباردا» أكبر جمعية صناعية إقليمية في إيطاليا، إذ تضم نحو 7 آلاف شركة صناعية وخدمية، بما يوفر فرصًا واسعة لتعزيز التواصل مع المستثمرين الإيطاليين وجذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر.