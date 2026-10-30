أسعار الذهب في مصر.. وعيار 21 الان

تحظى أسعار الذهب في مصر باهتمام متزايد من المواطنين والمستثمرين، في ظل حرص المتعاملين على متابعة تحركات المعدن الأصفر داخل محال الصاغة، سواء لتحديد الوقت المناسب لشراء المشغولات الذهبية أو للاستفادة منه كوسيلة للادخار والحفاظ على قيمة المدخرات.

وتتأثر أسعار الذهب في السوق المحلية بعدد من المتغيرات الاقتصادية، في مقدمتها حركة أوقية الذهب في البورصات العالمية، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، فضلا عن آليات العرض والطلب، وهو ما ينعكس على أسعار الأعيرة المختلفة بصورة مستمرة.

أسعار الذهب الان في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر

يختلف سعر الذهب وفقا لدرجة نقاء العيار، ويأتي عيار 21 في مقدمة الأعيرة الأكثر تداولا داخل السوق، نظرا لانتشاره في صناعة المشغولات الذهبية والإقبال الكبير عليه من جانب المواطنين.

ويتميز عيار 24 بأعلى درجات النقاء بين الأعيرة المتداولة، ولذلك يحظى باهتمام الراغبين في شراء السبائك الذهبية، بينما يعد عيار 18 من الخيارات المناسبة لمحبي التصميمات العصرية والمتنوعة، نظرا لاستخدامه في العديد من المشغولات الحديثة.

وجاءت أسعار الذهب اليوم في مصر وفقا لآخر التحديثات على النحو التالي.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7,250 جنيها للبيع و7,205 جنيهات للشراء.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6,345 جنيها للبيع و6,305 جنيهات للشراء.

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5,440 جنيها للبيع و5,405 جنيهات للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4,230 جنيها للبيع و4,205 جنيهات للشراء.

بلغ سعر الجنيه الذهب 50,760 جنيها للبيع و50,440 جنيها للشراء.

سجلت أونصة الذهب محليا نحو 225,545 جنيها للبيع و224,125 جنيها للشراء.

بلغت أسعار أونصة الذهب عالميا نحو 3,987.24 دولار.

أسعار الذهب الان في مصر

أسعار الذهب اليوم بدون مصنعية

تمثل الأسعار المعلنة للذهب قيمة المعدن الخام وفقا للعيار والوزن، ولا تعني بالضرورة أن هذا هو المبلغ النهائي الذي يتحمله المشتري عند اقتناء المشغولات الذهبية من محال الصاغة.

وتضاف إلى السعر الأساسي قيمة المصنعية والدمغة، إلى جانب أي رسوم أخرى قد يحددها التاجر وفقا لنوع المشغولات وطبيعة المنتج، وهو ما يؤدي إلى اختلاف السعر النهائي من محل إلى آخر.

وتتباين تكلفة المصنعية بحسب تصميم القطعة الذهبية ومدى دقة تصنيعها والعلامة التجارية المنتجة لها، كما تختلف بين المشغولات التقليدية والتصميمات الحديثة، حتى في حالة تساوي العيار والوزن.

أما عند شراء السبائك والجنيهات الذهبية، فتدخل تكاليف التصنيع والتغليف والتداول ضمن السعر الإجمالي في بعض الحالات، لذلك ينصح بالتعرف على جميع المصروفات قبل إتمام عملية الشراء، مع الاستفسار عن قيمة الذهب عند إعادة البيع وأي خصومات محتملة.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب داخل مصر

ترتبط تحركات أسعار الذهب في السوق المصرية بمجموعة من المؤثرات الاقتصادية المحلية والعالمية، التي تحدد تكلفة المعدن الأصفر وتؤثر في مستويات الإقبال على شرائه وبيعه.

وتتصدر أسعار أوقية الذهب عالميا قائمة العوامل المؤثرة، إذ تنعكس تحركاتها في البورصات العالمية على الأسعار المحلية، سواء عند تسجيل ارتفاعات جديدة أو التعرض لموجات من التراجع.

ويأتي سعر صرف الدولار أمام الجنيه ضمن المحددات الرئيسية للأسعار، نظرا لتسعير الذهب عالميا بالعملة الأمريكية، الأمر الذي يجعل أي تغيرات في سوق الصرف مؤثرة في تكلفة المعدن الأصفر داخل مصر.

كما تلعب مستويات العرض والطلب دورا مهما في تحديد اتجاهات السوق، حيث يؤدي ارتفاع الطلب على المشغولات والسبائك والجنيهات الذهبية إلى زيادة حركة التداول، بينما قد يساهم تراجع الإقبال أو زيادة المعروض في تخفيف الضغوط على الأسعار.

ولا تقتصر المؤثرات على العوامل المحلية فقط، بل تمتد إلى التطورات الاقتصادية العالمية ومعدلات التضخم وقرارات البنوك المركزية المتعلقة بأسعار الفائدة، فضلا عن توجهات المستثمرين نحو الأصول الآمنة في أوقات الاضطرابات الاقتصادية وتقلبات الأسواق المالية.

نصائح مهمة قبل شراء الذهب

يتطلب شراء الذهب متابعة دقيقة للأسعار المعلنة في يوم تنفيذ المعاملة، مع ضرورة التفرقة بين سعر البيع للمستهلك وسعر الشراء من المواطنين، حتى يتمكن المشتري من تحديد التكلفة الفعلية وتقييم السعر المعروض عليه.

أسعار الذهب الان في مصر

ومن المهم أيضا معرفة قيمة المصنعية والدمغة وأي رسوم إضافية قبل إتمام عملية الشراء، وعدم الاكتفاء بسؤال التاجر عن سعر جرام الذهب فقط، لأن هذه التكاليف تؤثر بصورة مباشرة في إجمالي الفاتورة.

ويرتبط اختيار نوع الذهب بالهدف من الشراء، إذ تناسب المشغولات الذهبية الراغبين في الجمع بين الزينة والاحتفاظ بقيمة المعدن، بينما يفضل بعض المدخرين السبائك والجنيهات الذهبية لانخفاض تكاليف تصنيعها نسبيا مقارنة بالعديد من المشغولات.

وينصح كذلك بمقارنة الأسعار والمصنعية لدى أكثر من محل صاغة، والتأكد من الحصول على فاتورة تفصيلية توضح العيار والوزن وسعر الجرام وقيمة المصنعية وإجمالي المبلغ المدفوع.

وتساعد هذه الخطوات على اتخاذ قرار شراء أكثر دقة، سواء كان الهدف اقتناء مشغولات ذهبية أو توجيه جزء من المدخرات إلى الاستثمار في المعدن الأصفر، مع مراعاة تكاليف الاحتفاظ به وإعادة بيعه.