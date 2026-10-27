قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في جولة بدأها فجرًا..وزير الأوقاف يطلق برامج تدريب الأئمة ..صور
عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر
أسامة الأزهري : الأئمة خط الدفاع الأول لحماية وعي المصريين من الفكر المتطرف
الفرصة الأخيرة.. 24 ساعة وينتهي التقديم في 15 ألف شقة إيجار تمليكي
أصوات النجوم الراحلين في قبضة الذكاء الاصطناعي.. لمن تعود الحقوق؟
انخفاض أسعار النفط مع تجدد الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026
هل مناداة الابن والده باسمه يعد عقوقا؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
«تحذير من سيول وأمطار رعدية بالقاهرة والمحافظات».. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار وسيول.. تفاصيل طقس الأيام الستة المقبلة
الأرصاد : الخريف ربيع مصر.. والتنبؤات الجوية تساعد على تنشيط السياحة الداخلية
أذكار الصباح اليوم الثلاثاء.. أدعية نبوية للحفظ والرزق وراحة البال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب الآن في مصر

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر
محمد غالي

تواصل أسعار الذهب جذب اهتمام المواطنين والمستثمرين في مصر، مع متابعة التغيرات اليومية التي يشهدها سوق الصاغة، سواء من جانب الراغبين في شراء المشغولات الذهبية أو الباحثين عن وسائل ادخار تساعدهم على الحفاظ على قيمة أموالهم في ظل المتغيرات الاقتصادية.

وتختلف تكلفة شراء الذهب وفقا للعيار والوزن، فضلا عن قيمة المصنعية والدمغة والرسوم التي يحددها التاجر، فيما تتأثر حركة الأسعار المحلية بعدة عوامل، أبرزها سعر أوقية الذهب عالميا وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، إلى جانب مستويات العرض والطلب داخل السوق المصرية.

ذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر

تختلف أسعار الذهب باختلاف الأعيرة المتداولة، ويظل عيار 21 من أكثر الأعيرة التي تحظى باهتمام المواطنين نظرا إلى انتشاره في صناعة المشغولات الذهبية داخل مصر.

وفي المقابل، يتميز عيار 24 بارتفاع درجة نقائه، ما يجعله من الخيارات المستخدمة في صناعة السبائك، بينما يفضل بعض المشترين عيار 18 لما يوفره من تنوع في التصميمات والأسعار مقارنة بالأعيرة الأعلى.

وجاءت أسعار الذهب وفقا للأرقام المعلنة على النحو التالي.

- سعر جرام الذهب عيار 24 للبيع 7245 جنيها وللشراء 7200 جنيه.
- سعر جرام الذهب عيار 21 للبيع 6340 جنيها وللشراء 6300 جنيه.
- سعر جرام الذهب عيار 18 للبيع 5435 جنيها وللشراء 5400 جنيه.
- سعر جرام الذهب عيار 14 للبيع 4225 جنيها وللشراء 4200 جنيه.
- سعر الجنيه الذهب للبيع 50720 جنيها وللشراء 50400 جنيه.
- سعر أوقية الذهب بالجنيه المصري للبيع 225365 جنيها وللشراء 223945 جنيها.
- سعر أوقية الذهب عالميا 4010.27 دولار.

أسعار الذهب اليوم بدون مصنعية

تعبر أسعار الذهب المعلنة عن قيمة المعدن وفقا للعيار والوزن، لكنها لا تمثل بالضرورة المبلغ النهائي الذي يدفعه المشتري عند شراء المشغولات الذهبية من محال الصاغة.

وتضاف قيمة المصنعية والدمغة إلى السعر الأساسي للذهب، وقد تشمل الفاتورة رسوما أخرى بحسب نوع المنتج وسياسة البيع المعتمدة لدى التاجر.

وتختلف المصنعية من قطعة إلى أخرى وفقا للتصميم ودرجة تعقيد التصنيع والعلامة التجارية، كما قد تتباين بين المحال حتى عند شراء مشغولات من العيار نفسه وبالوزن ذاته.

وبالنسبة إلى السبائك والجنيهات الذهبية، فقد تشمل التكلفة مصروفات التصنيع والتغليف والتداول، وهو ما يجعل من الضروري الاستفسار عن السعر الإجمالي قبل الشراء، إلى جانب معرفة شروط إعادة البيع وأي خصومات قد تطبق عند استرداد قيمة الذهب.

ذهب

ما العوامل المؤثرة في أسعار الذهب داخل مصر

تتحدد حركة أسعار الذهب في السوق المصرية وفقا لمجموعة من العوامل المحلية والعالمية التي تؤثر في تكلفة المعدن الأصفر ومستويات الطلب عليه.

وتأتي تحركات أوقية الذهب في الأسواق العالمية ضمن أبرز هذه العوامل، إذ ينعكس صعودها أو تراجعها على الأسعار المحلية، مع اختلاف حجم التأثير وفقا لسعر الصرف وظروف التداول داخل مصر.

كما يؤدي سعر الدولار مقابل الجنيه دورا مهما في تحديد الأسعار، نظرا إلى تداول الذهب عالميا بالعملة الأمريكية، وهو ما يجعل تحركات سوق الصرف من المؤشرات التي يتابعها التجار والمستثمرون عند تقييم اتجاهات السوق.

ويؤثر العرض والطلب أيضا في حركة الأسعار، إذ يمكن أن يؤدي ارتفاع الإقبال على المشغولات والسبائك والجنيهات الذهبية إلى زيادة نشاط التداول، بينما قد يسهم تراجع الطلب أو زيادة المعروض في الحد من الضغوط الصعودية.

وتدخل التطورات الاقتصادية العالمية ومعدلات التضخم وقرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة ضمن العوامل التي تؤثر في قرارات المستثمرين، إذ يلجأ بعضهم إلى الذهب لتنويع محافظهم الاستثمارية والتحوط من تقلبات الأسواق.

ذهب

نصائح مهمة قبل شراء الذهب

ينبغي للمقبلين على شراء الذهب متابعة الأسعار المعلنة في يوم الشراء، مع التمييز بين سعر البيع للمستهلك وسعر الشراء الذي يعلنه التاجر، والتأكد من قيمة المصنعية والدمغة وأي رسوم إضافية قبل إتمام المعاملة.

كما يساعد تحديد الهدف من الشراء على اختيار النوع المناسب، إذ ترتبط المشغولات الذهبية غالبا بالزينة والتصميم، بينما يتجه بعض المدخرين إلى السبائك والجنيهات الذهبية بسبب انخفاض تكاليف تصنيعها نسبيا مقارنة ببعض المشغولات، مع ضرورة حساب تكاليف الشراء وإعادة البيع.

ويفضل مقارنة الأسعار لدى أكثر من محل صاغة، والحصول على فاتورة واضحة تتضمن عيار الذهب ووزنه وسعر الجرام وقيمة المصنعية وإجمالي المبلغ المدفوع، بما يضمن وضوح تفاصيل المعاملة عند الشراء أو إعادة البيع لاحقا.

أسعار الذهب اليوم في مصر أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ريهام عبد الغفور

هتوحشنا يا حبيبي.. ريهام عبد الغفور تعلن عن وفاة زوج شقيقتها

اشرف داري

بسبب أشرف داري.. صدمة في الأهلي قبل مواجهة مودرن سبورت

سعر عيار ٢١ اليوم يتخطى ال 6000 جنيه

سعر الذهب عيار 21 يسجل رقما جديدا اليوم الثلاثاء

إثيوبيا

هجوم على كنيسة إثيوبية.. عشرات القتلى وسط مخاوف من تصاعد العنف الديني

حالة الطقس

«شبورة وأمطار رعدية قد تصل لحد السيول».. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

خالد الغندور

خالد الغندور يكشف مفاجأة بشأن مدرب الزمالك الجديد

الطقس

تحذير من السيول والأمطار الرعدية والشبورة.. حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر الآن في مصر.. زيادة جديدة في تارجت وتايم

ترشيحاتنا

جانب من الجولة

وزير الأوقاف: تدريب 300 إمام وخطيب بالقليوبية على الفكر المعتدل وتحسين الأداء اللغوي

صورة موضوعية

حي جنوب الغردقة يزيل شدة خشبية لأعمدة دور سادس مخالف

خلال اللقاء

التل الكبير يخصص شباكًا بالمركز التكنولوجي لمساعدة ملاك العقارات في تقديم الإقرارات الضريبية

بالصور

هل يجب تناول البروتين في كل وجبة؟ الكمية المناسبة لجسمك

هل يجب تناول البروتين في كل وجبة؟
هل يجب تناول البروتين في كل وجبة؟
هل يجب تناول البروتين في كل وجبة؟

بعد زيادة الأسعار.. أرخص 5 سيارات زيرو في السوق المصري

أرخص 5 سيارات
أرخص 5 سيارات
أرخص 5 سيارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/ رانيا الفقي

د/ رانيا الفقي تكتب: طالع نازل.. الانتقام على نار هادئه

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس: الرئيس السيسى حكاية وطن لا تنتهي

د. مها محمد عبد القادر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: مسارات التنمية والارتقاء.. الأبعاد الاستراتيجية لنهضة المجتمع المصري

د. مجدي بدران

د. مجدي بدران يكتب: الإعجاز فى جزيء الماء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "لولا دا سيلفا".. صوت الجنوب العالمي

المزيد