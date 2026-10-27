أسعار الذهب الآن في مصر

تواصل أسعار الذهب جذب اهتمام المواطنين والمستثمرين في مصر، مع متابعة التغيرات اليومية التي يشهدها سوق الصاغة، سواء من جانب الراغبين في شراء المشغولات الذهبية أو الباحثين عن وسائل ادخار تساعدهم على الحفاظ على قيمة أموالهم في ظل المتغيرات الاقتصادية.

وتختلف تكلفة شراء الذهب وفقا للعيار والوزن، فضلا عن قيمة المصنعية والدمغة والرسوم التي يحددها التاجر، فيما تتأثر حركة الأسعار المحلية بعدة عوامل، أبرزها سعر أوقية الذهب عالميا وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، إلى جانب مستويات العرض والطلب داخل السوق المصرية.

ذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر

تختلف أسعار الذهب باختلاف الأعيرة المتداولة، ويظل عيار 21 من أكثر الأعيرة التي تحظى باهتمام المواطنين نظرا إلى انتشاره في صناعة المشغولات الذهبية داخل مصر.

وفي المقابل، يتميز عيار 24 بارتفاع درجة نقائه، ما يجعله من الخيارات المستخدمة في صناعة السبائك، بينما يفضل بعض المشترين عيار 18 لما يوفره من تنوع في التصميمات والأسعار مقارنة بالأعيرة الأعلى.

وجاءت أسعار الذهب وفقا للأرقام المعلنة على النحو التالي.

- سعر جرام الذهب عيار 24 للبيع 7245 جنيها وللشراء 7200 جنيه.

- سعر جرام الذهب عيار 21 للبيع 6340 جنيها وللشراء 6300 جنيه.

- سعر جرام الذهب عيار 18 للبيع 5435 جنيها وللشراء 5400 جنيه.

- سعر جرام الذهب عيار 14 للبيع 4225 جنيها وللشراء 4200 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب للبيع 50720 جنيها وللشراء 50400 جنيه.

- سعر أوقية الذهب بالجنيه المصري للبيع 225365 جنيها وللشراء 223945 جنيها.

- سعر أوقية الذهب عالميا 4010.27 دولار.

أسعار الذهب اليوم بدون مصنعية

تعبر أسعار الذهب المعلنة عن قيمة المعدن وفقا للعيار والوزن، لكنها لا تمثل بالضرورة المبلغ النهائي الذي يدفعه المشتري عند شراء المشغولات الذهبية من محال الصاغة.

وتضاف قيمة المصنعية والدمغة إلى السعر الأساسي للذهب، وقد تشمل الفاتورة رسوما أخرى بحسب نوع المنتج وسياسة البيع المعتمدة لدى التاجر.

وتختلف المصنعية من قطعة إلى أخرى وفقا للتصميم ودرجة تعقيد التصنيع والعلامة التجارية، كما قد تتباين بين المحال حتى عند شراء مشغولات من العيار نفسه وبالوزن ذاته.

وبالنسبة إلى السبائك والجنيهات الذهبية، فقد تشمل التكلفة مصروفات التصنيع والتغليف والتداول، وهو ما يجعل من الضروري الاستفسار عن السعر الإجمالي قبل الشراء، إلى جانب معرفة شروط إعادة البيع وأي خصومات قد تطبق عند استرداد قيمة الذهب.

ذهب

ما العوامل المؤثرة في أسعار الذهب داخل مصر

تتحدد حركة أسعار الذهب في السوق المصرية وفقا لمجموعة من العوامل المحلية والعالمية التي تؤثر في تكلفة المعدن الأصفر ومستويات الطلب عليه.

وتأتي تحركات أوقية الذهب في الأسواق العالمية ضمن أبرز هذه العوامل، إذ ينعكس صعودها أو تراجعها على الأسعار المحلية، مع اختلاف حجم التأثير وفقا لسعر الصرف وظروف التداول داخل مصر.

كما يؤدي سعر الدولار مقابل الجنيه دورا مهما في تحديد الأسعار، نظرا إلى تداول الذهب عالميا بالعملة الأمريكية، وهو ما يجعل تحركات سوق الصرف من المؤشرات التي يتابعها التجار والمستثمرون عند تقييم اتجاهات السوق.

ويؤثر العرض والطلب أيضا في حركة الأسعار، إذ يمكن أن يؤدي ارتفاع الإقبال على المشغولات والسبائك والجنيهات الذهبية إلى زيادة نشاط التداول، بينما قد يسهم تراجع الطلب أو زيادة المعروض في الحد من الضغوط الصعودية.

وتدخل التطورات الاقتصادية العالمية ومعدلات التضخم وقرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة ضمن العوامل التي تؤثر في قرارات المستثمرين، إذ يلجأ بعضهم إلى الذهب لتنويع محافظهم الاستثمارية والتحوط من تقلبات الأسواق.

ذهب

نصائح مهمة قبل شراء الذهب

ينبغي للمقبلين على شراء الذهب متابعة الأسعار المعلنة في يوم الشراء، مع التمييز بين سعر البيع للمستهلك وسعر الشراء الذي يعلنه التاجر، والتأكد من قيمة المصنعية والدمغة وأي رسوم إضافية قبل إتمام المعاملة.

كما يساعد تحديد الهدف من الشراء على اختيار النوع المناسب، إذ ترتبط المشغولات الذهبية غالبا بالزينة والتصميم، بينما يتجه بعض المدخرين إلى السبائك والجنيهات الذهبية بسبب انخفاض تكاليف تصنيعها نسبيا مقارنة ببعض المشغولات، مع ضرورة حساب تكاليف الشراء وإعادة البيع.

ويفضل مقارنة الأسعار لدى أكثر من محل صاغة، والحصول على فاتورة واضحة تتضمن عيار الذهب ووزنه وسعر الجرام وقيمة المصنعية وإجمالي المبلغ المدفوع، بما يضمن وضوح تفاصيل المعاملة عند الشراء أو إعادة البيع لاحقا.