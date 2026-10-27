تراجع السكر إلى 25 جنيهًا.. وزير التموين يكشف مفاجأة بشأن أسعار السكر والبيض

شهدت أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية تغيرات ملحوظة خلال الفترات الماضية، بعدما سجلت بعض المنتجات ارتفاعات دفعت المواطنين إلى متابعة تحركات الأسعار في الأسواق، خاصة السلع التي تمثل جزءًا أساسيًا من احتياجات الأسر اليومية، وعلى رأسها السكر والبيض.

وفي هذا السياق، كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن تطورات أسعار السلعتين، موضحًا أن سعر كيلو السكر تراجع من مستويات وصلت في بعض الفترات إلى 50 جنيهًا إلى نحو 25 جنيهًا، فيما انخفض سعر كرتونة البيض من قرابة 200 جنيه إلى حوالي 130 جنيهًا، وفق تصريحاته خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، المذاع على قناة «إم بي سي مصر».

وتطرق الوزير كذلك إلى أهمية تطوير قطاع التجارة الداخلية، وتعزيز المنافسة بين الأنشطة التجارية، بما يسهم في رفع كفاءة الأسواق وتنشيط حركة الاستثمار والتداول داخل السوق المحلية.

وزير التموين: سعر كيلو السكر تراجع إلى 25 جنيهًا

استعرض الدكتور شريف فاروق تطورات أسعار السكر خلال الفترات الماضية، مشيرًا إلى أن سعر الكيلو وصل في بعض الأوقات إلى نحو 50 جنيهًا، قبل أن يتراجع إلى قرابة 25 جنيهًا.

ويعكس هذا التراجع اختلاف مستويات الأسعار التي شهدتها الأسواق خلال الفترات السابقة، في ظل التغيرات التي طرأت على أسعار عدد من السلع الأساسية، والتي تحظى باهتمام واسع من المواطنين.

وأوضح الوزير هذه التطورات خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج «الحكاية»، مستعرضًا الفارق بين الأسعار التي سجلها السكر في فترات سابقة والمستوى الذي وصل إليه لاحقًا.

انخفاض سعر كرتونة البيض إلى 130 جنيهًا

وتناول وزير التموين أيضًا تطورات أسعار البيض، موضحًا أن كرتونة البيض وصلت في فترات سابقة إلى نحو 200 جنيه، قبل أن ينخفض سعرها إلى حوالي 130 جنيهًا.

ويأتي البيض ضمن السلع الغذائية التي يتابع المواطنون أسعارها بصورة مستمرة، نظرًا لوجوده على قائمة المشتريات الأساسية لكثير من الأسر، وهو ما يجعل التغيرات التي يشهدها سعره محل اهتمام المستهلكين.

وأشار فاروق إلى التراجع الذي شهدته أسعار البيض مقارنة بالمستويات السابقة، في إطار استعراضه لحركة أسعار السلع الأساسية خلال الفترة الماضية.

تطوير التجارة الداخلية لتعزيز المنافسة في الأسواق

وفي سياق متصل، أكد الدكتور شريف فاروق أهمية تطوير قطاع التجارة الداخلية، وتشجيع التوسع في الأنشطة التجارية الحديثة، بما يدعم المنافسة ويرفع كفاءة الأسواق، ويسهم في تنشيط حركة الاستثمار والتداول داخل السوق المحلية.

وأوضح الوزير أن تعزيز المنافسة وتطوير آليات عمل الأسواق يمثلان محورين مهمين لتحسين أداء منظومة التجارة الداخلية، بما يساعد على رفع كفاءة النشاط التجاري.

الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المستهلكين

وأشار وزير التموين إلى أهمية استمرار الرقابة على الممارسات التي قد تؤثر على توافر السلع أو تضر بحقوق المستهلكين، بالتوازي مع العمل على تطوير منظومة التجارة الداخلية.

ويأتي ذلك في إطار الاهتمام بتحسين أداء الأسواق، وتعزيز المنافسة بين الأنشطة التجارية، ورفع كفاءة عمليات التداول داخل السوق المحلية.

أسعار السكر والبيض في تصريحات وزير التموين

وبحسب تصريحات الدكتور شريف فاروق، جاءت أبرز الأرقام التي استعرضها بشأن تطورات الأسعار كالتالي:

سعر كيلو السكر وصل في بعض الفترات إلى نحو 50 جنيهًا، ثم تراجع إلى قرابة 25 جنيهًا

سعر كرتونة البيض بلغ في فترات سابقة نحو 200 جنيه، ثم انخفض إلى حوالي 130 جنيهًا