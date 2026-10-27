قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تنبيه عاجل لطلاب 2 بكالوريا بشأن مادة الثقافة المالية
الحكومة السودانية: الوضع الغذائي بالبلاد مطمئن ولا صحة لمزاعم حدوث مجاعة
يديعوت أحرونوت: توقعات بارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات الإسرائيلية إلى 75%
في جولة بدأها فجرًا..وزير الأوقاف يطلق برامج تدريب الأئمة ..صور
عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر
أسامة الأزهري : الأئمة خط الدفاع الأول لحماية وعي المصريين من الفكر المتطرف
الفرصة الأخيرة.. 24 ساعة وينتهي التقديم في 15 ألف شقة إيجار تمليكي
أصوات النجوم الراحلين في قبضة الذكاء الاصطناعي.. لمن تعود الحقوق؟
انخفاض أسعار النفط مع تجدد الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026
هل مناداة الابن والده باسمه يعد عقوقا؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
«تحذير من سيول وأمطار رعدية بالقاهرة والمحافظات».. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تراجع السكر إلى 25 جنيهًا.. وزير التموين يكشف مفاجأة بشأن أسعار السكر والبيض

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

شهدت أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية تغيرات ملحوظة خلال الفترات الماضية، بعدما سجلت بعض المنتجات ارتفاعات دفعت المواطنين إلى متابعة تحركات الأسعار في الأسواق، خاصة السلع التي تمثل جزءًا أساسيًا من احتياجات الأسر اليومية، وعلى رأسها السكر والبيض.

وفي هذا السياق، كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن تطورات أسعار السلعتين، موضحًا أن سعر كيلو السكر تراجع من مستويات وصلت في بعض الفترات إلى 50 جنيهًا إلى نحو 25 جنيهًا، فيما انخفض سعر كرتونة البيض من قرابة 200 جنيه إلى حوالي 130 جنيهًا، وفق تصريحاته خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، المذاع على قناة «إم بي سي مصر».

وتطرق الوزير كذلك إلى أهمية تطوير قطاع التجارة الداخلية، وتعزيز المنافسة بين الأنشطة التجارية، بما يسهم في رفع كفاءة الأسواق وتنشيط حركة الاستثمار والتداول داخل السوق المحلية.

وزير التموين: سعر كيلو السكر تراجع إلى 25 جنيهًا

استعرض الدكتور شريف فاروق تطورات أسعار السكر خلال الفترات الماضية، مشيرًا إلى أن سعر الكيلو وصل في بعض الأوقات إلى نحو 50 جنيهًا، قبل أن يتراجع إلى قرابة 25 جنيهًا.

ويعكس هذا التراجع اختلاف مستويات الأسعار التي شهدتها الأسواق خلال الفترات السابقة، في ظل التغيرات التي طرأت على أسعار عدد من السلع الأساسية، والتي تحظى باهتمام واسع من المواطنين.

وأوضح الوزير هذه التطورات خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج «الحكاية»، مستعرضًا الفارق بين الأسعار التي سجلها السكر في فترات سابقة والمستوى الذي وصل إليه لاحقًا.

انخفاض سعر كرتونة البيض إلى 130 جنيهًا

وتناول وزير التموين أيضًا تطورات أسعار البيض، موضحًا أن كرتونة البيض وصلت في فترات سابقة إلى نحو 200 جنيه، قبل أن ينخفض سعرها إلى حوالي 130 جنيهًا.

ويأتي البيض ضمن السلع الغذائية التي يتابع المواطنون أسعارها بصورة مستمرة، نظرًا لوجوده على قائمة المشتريات الأساسية لكثير من الأسر، وهو ما يجعل التغيرات التي يشهدها سعره محل اهتمام المستهلكين.

وأشار فاروق إلى التراجع الذي شهدته أسعار البيض مقارنة بالمستويات السابقة، في إطار استعراضه لحركة أسعار السلع الأساسية خلال الفترة الماضية.

تطوير التجارة الداخلية لتعزيز المنافسة في الأسواق

وفي سياق متصل، أكد الدكتور شريف فاروق أهمية تطوير قطاع التجارة الداخلية، وتشجيع التوسع في الأنشطة التجارية الحديثة، بما يدعم المنافسة ويرفع كفاءة الأسواق، ويسهم في تنشيط حركة الاستثمار والتداول داخل السوق المحلية.

وأوضح الوزير أن تعزيز المنافسة وتطوير آليات عمل الأسواق يمثلان محورين مهمين لتحسين أداء منظومة التجارة الداخلية، بما يساعد على رفع كفاءة النشاط التجاري.

الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المستهلكين

وأشار وزير التموين إلى أهمية استمرار الرقابة على الممارسات التي قد تؤثر على توافر السلع أو تضر بحقوق المستهلكين، بالتوازي مع العمل على تطوير منظومة التجارة الداخلية.

ويأتي ذلك في إطار الاهتمام بتحسين أداء الأسواق، وتعزيز المنافسة بين الأنشطة التجارية، ورفع كفاءة عمليات التداول داخل السوق المحلية.

أسعار السكر والبيض في تصريحات وزير التموين

وبحسب تصريحات الدكتور شريف فاروق، جاءت أبرز الأرقام التي استعرضها بشأن تطورات الأسعار كالتالي:

سعر كيلو السكر وصل في بعض الفترات إلى نحو 50 جنيهًا، ثم تراجع إلى قرابة 25 جنيهًا

سعر كرتونة البيض بلغ في فترات سابقة نحو 200 جنيه، ثم انخفض إلى حوالي 130 جنيهًا

السكر البيض تراجع السكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ريهام عبد الغفور

هتوحشنا يا حبيبي.. ريهام عبد الغفور تعلن عن وفاة زوج شقيقتها

اشرف داري

بسبب أشرف داري.. صدمة في الأهلي قبل مواجهة مودرن سبورت

سعر عيار ٢١ اليوم يتخطى ال 6000 جنيه

سعر الذهب عيار 21 يسجل رقما جديدا اليوم الثلاثاء

إثيوبيا

هجوم على كنيسة إثيوبية.. عشرات القتلى وسط مخاوف من تصاعد العنف الديني

حالة الطقس

«شبورة وأمطار رعدية قد تصل لحد السيول».. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

خالد الغندور

خالد الغندور يكشف مفاجأة بشأن مدرب الزمالك الجديد

الطقس

تحذير من السيول والأمطار الرعدية والشبورة.. حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر الآن في مصر.. زيادة جديدة في تارجت وتايم

ترشيحاتنا

تطوير منظومة الإدارة البيئية بالمنشآت الصناعية،

حملات ميدانية لشركات الأدوية بالعاشر لتسريع التحول نحو الصناعة الخضراء

رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي

رئيس الأساقفة يترأس اجتماع «صلاة وتسبيح» بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك

قمة روسيا إفريقيا الثالثة تعقد في موسكو غدًا وبعد غد بمشاركة مصرية

قمة روسيا إفريقيا الثالثة تعقد في موسكو غدًا وبعد غد بمشاركة مصرية

بالصور

هل يجب تناول البروتين في كل وجبة؟ الكمية المناسبة لجسمك

هل يجب تناول البروتين في كل وجبة؟
هل يجب تناول البروتين في كل وجبة؟
هل يجب تناول البروتين في كل وجبة؟

بعد زيادة الأسعار.. أرخص 5 سيارات زيرو في السوق المصري

أرخص 5 سيارات
أرخص 5 سيارات
أرخص 5 سيارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/ رانيا الفقي

د/ رانيا الفقي تكتب: طالع نازل.. الانتقام على نار هادئه

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس: الرئيس السيسى حكاية وطن لا تنتهي

د. مها محمد عبد القادر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: مسارات التنمية والارتقاء.. الأبعاد الاستراتيجية لنهضة المجتمع المصري

د. مجدي بدران

د. مجدي بدران يكتب: الإعجاز فى جزيء الماء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "لولا دا سيلفا".. صوت الجنوب العالمي

المزيد