هتوحشنا يا حبيبي.. ريهام عبد الغفور تعلن عن وفاة زوج شقيقتها

أعلنت الفنانة ريهام عبد الغفور وفاة الدكتور أشرف محمد رأفت، زوج شقيقتها، معربة عن حزنها الشديد لرحيله، ومطالبة جمهورها ومحبيها بالدعاء له وقراءة الفاتحة على روحه.

وكتبت ريهام عبد الغفور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «توفي إلى رحمة الله تعالى أبو أولاد أختي وأبويا الصغير وأخويا الكبير الدكتور أشرف محمد رأفت».

وأضافت معلنة موعد صلاة الجنازة: «صلاة الجنازة غدا 27 أكتوبر من جامع مصطفى محمود بعد صلاة الظهر، أسألكم الفاتحة والدعاء»، واختتمت رسالتها بكلمات مؤثرة قائلة: «حتوحشنا يا حبيبي».

آخر أعمال ريهام عبد الغفور

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة ريهام عبد الغفور هو مسلسل «حكاية نرجس»، الذي شارك في بطولته نخبة من الفنانين، من بينهم حمزة العيلي، وسماح أنور، وبسنت أبو باشا، إلى جانب عدد من النجوم.

والمسلسل من تأليف عمار صبري، وإخراج سامح علاء، وعُرض عبر قنوات المتحدة ومنصة «WATCH IT».