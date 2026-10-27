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إحالة بلوجر شهيرة وزوجها للمحاكمة بتهمة الاتجار في المخدرات بأكتوبر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إحالة بلوجر شهيرة وزوجها للمحاكمة بتهمة الاتجار في المخدرات بأكتوبر

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

قررت جهات التحقيق المختصة إحالة بلوجر شهيرة وزوجها وشخص ثالث إلى المحاكمة، على خلفية اتهامهم بحيازة وإحراز مواد مخدرة بقصد الاتجار، في القضية التي شهدتها منطقة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة.


وكشف أمر الإحالة عن اتهام كريم. ع، ومنار. س، ومحمد. س، بحيازة وإحراز مواد مخدرة متنوعة بقصد الاتجار، بالمخالفة لأحكام القانون، وذلك في نطاق دائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين حيازة وإحراز جوهر مخدر من مادة الكوكايين، إلى جانب مادة مخدرة تنتمي إلى مشتقات الفينيثيل أمين، فضلا عن الحشيش وعقار الترامادول، مع اتهامهم بحيازة تلك المواد بقصد الاتجار بها في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

كما تضمن أمر الإحالة اتهام المتهم الأول بإحراز سلاح أبيض «مطواة قرن غزال» دون ترخيص.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ضبط كميات متنوعة من المواد المخدرة بحوزة المتهمين، عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث شملت المضبوطات قطعًا يشتبه في كونها من مخدر الحشيش، وعبوات تحتوي على مادة يشتبه في كونها مخدر الكوكايين، بالإضافة إلى كميات من عقار الإكستاسي المخدر.

وبحسب تفاصيل المضبوطات، عثرت الأجهزة الأمنية على كيس بلاستيكي بداخله 60 قطعة يشتبه في احتوائها على مخدر الحشيش، إلى جانب كيس آخر يضم 20 كيسًا تحتوي على مادة يشتبه في كونها مخدر الكوكايين.

كما تضمنت المضبوطات كيسين بلاستيكيين يحتويان على عقار الإكستاسي، بوزن إجمالي بلغ 327 جرامًا، فضلًا عن كيس آخر يحتوي على العقار ذاته بوزن 22 جرامًا، وكيس بلاستيكي يضم مادة يشتبه في كونها مخدر الكوكايين.


ولم تقتصر المضبوطات على المواد المخدرة، إذ عثرت الأجهزة الأمنية على سلاح أبيض «مطواة»، و5 هواتف محمولة، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره ألف جنيه.

وجرى التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، فيما أحالت جهات التحقيق القضية إلى المحاكمة للفصل في الاتهامات المنسوبة إليهم.

حدائق أكتوبر الجيزة الأجهزة الأمنية النيابة العامة

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