فتى أحلامها غدر بيها.. حكاية مريم فتاة الساحل ولاعب مركز الشباب

قبل 8 سنوات تعرفت الطالبة مريم ذات الـ 13 ربيعا على رامي صنايعي عمره 20 عاما ولاعب كرة بمركز شباب الساحل، ونشبت بينهما علاقة حب أثناء تواجدها بالمركز، تطورت تدريجيا لارتباط عاطفي إلا أن النهاية كانت بعلاقة غير شرعية وتهديد وابتزاز.

كشفت تحقيقات النيابة في القضية، وأقوال مريم المجني عليها بأنها تعرفت على المتهم عام ٢٠١٨ أثناء تواجدهما بمركز شباب الساحل، ونشأت بينهما علاقة تعارف تطورت تدريجيا إلى ارتباط عاطفي، وأضافت أنها بحكم صفر سنها أنذاك وثقت في المتهم واعتقدت صدق مشاعره وجدية رغبته في الارتباط بها ، لو سيما بعدما كان يظهر لها تعلقه بها، ويتحدث معها عن رغبته في الزواج منها، بل وتواصل بالفعل مع والدها طالبا الارتباط بها، الأمر الذي عزز لديها الاعتقاد بصدق نواياه ودفعها إلى التعلق به والاستجابة لطلباته.

وأضافت أنه في عام ٢٠١٩، وأثناء كونها في حدود الثالثة عشرة من عمرها تقريبا، طلب منها التوجه إلى محل يستأجره بالعقار محل إقامته، فتوجهت إليه متأثرة بحالة الثقة العاطفية التي صنعها لديها، وبما تولد لديها من اعتقاد بأنه يرغب في الارتباط بها ارتباطا جديا ، وحدثت بينهما عقب ذلك علاقة جنسية كاملة، ثم استمرت العلاقة بينهما لفترة وتكررت اللقاءات فيما بعد.

وتابعت أنها كانت ترسل إليه صورا ومقاطع خاصة بناء على طلبه، لاعتقادها أنه يحبها وأنه سيقوم بالارتباط بها رسميا، إلا أنها بدأت لاحقا تشعر بأن المتهم كان يستغل تعلقها العاطفي به وصفر منها لتحقيق رغباته الشخصية، دون أن تكون لديه نية حقيقية في الارتباط بها.

واستكملت أنه عقب انتقال أسرتها إلى منطقة أخرى انقطعت العلاقة بينهما لفترة، ثم عاد المتهم للتواصل معها مجددا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتمكن من استعادة الفتها والتقرب منها مرة أخرى بذات الأسلوب، الأمر الذي دفعها إلى إعادة إرسال صور ومقاطع خاصة إليه، ثم فوجئت بقيامه لاحقا باستخدام تلك الصور والمقاطع في تهديدها والضغط عليها لإجبارها على الاستمرار في التواصل معه ومقابلته.

وقضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة، برئاسة المستشار عبد الغفار جاد الله وعضوية المستشارين علاء رؤوف بهمان وهشام ممدوح عبد الظاهر وأمانة سر محمد عبدالعزيز بالسجن المشدد 3 سنوات لـ رامي ع لاعب كرة بمركز شباب الساحل لاتهامه بمواقعة فتاة كرها عنها بعد إيهامه بحبه لها.