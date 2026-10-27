جيهان راتب: لم أكسب من الفن وصرفت عليه.. ودخلي حاليًا معاش والدي

تحدثت الفنانة جيهان راتب عن الجانب المادي في حياتها، كاشفة أنها لم تحقق مكاسب مالية من عملها بالفن، بل أنفقت عليه من أموالها، موضحة أن دخلها الحالي يعتمد على معاش والدها ومبلغ ورثته عن أسرتها.



وقالت جيهان راتب، خلال لقائها مع الإعلامية سهير جودة في برنامج «الستات» على قناة النهار، إنها لم تحقق عائدًا ماديًا من مشوارها الفني، رغم ما بذلته فيه من جهد وإنفاق.



وأضافت أن مصادر دخلها في الوقت الحالي تتمثل في معاش والدها والمبلغ الذي ورثته عن أهلها.

وكشفت الفنانة جيهان راتب عن استعانتها بتقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج الأغاني التي كتبتها خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة أن هذه التقنيات ساعدتها في تنفيذ مشروعاتها الغنائية.



وقالت جيهان راتب، إن استخدام الذكاء الاصطناعي أسهم في مساعدتها على إنتاج الأغاني التي كتبتها مؤخرًا.



وأوضحت أنها تسعى إلى التعبير من خلال الكتابة والغناء عن مواقف حياتية حقيقية، في إطار توجهها الفني الحالي.