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ترتيب الكرة الذهبية 2026.. بيلينجهام في المركز الـ11 وحكيمي الـ13
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ترتيب الكرة الذهبية 2026.. بيلينجهام في المركز الـ11 وحكيمي الـ13

بيلينجهام
بيلينجهام
حمزة شعيب

كشف منظمو جائزة الكرة الذهبية 2026 عن ترتيب عدد من أبرز نجوم كرة القدم العالمية، ضمن منافسات النسخة السبعين من الجائزة، التي تشهد مشاركة نخبة من نجوم الدوريات الأوروبية الكبرى.

واحتل الإنجليزي جود بيلينجهام، نجم ريال مدريد، المركز الحادي عشر في ترتيب الكرة الذهبية 2026، متقدمًا على مجموعة من الأسماء البارزة، أبرزها المغربي أشرف حكيمي، ظهير باريس سان جيرمان، والبرتغالي فيتينيا، لاعب وسط الفريق الفرنسي.

بيلينجهام يتفوق على حكيمي وفيتينيا في ترتيب الكرة الذهبية

وجاء الإسباني باو كوبارسي، مدافع برشلونة، في المركز الثاني عشر، بينما احتل المغربي أشرف حكيمي المركز الثالث عشر، وحل البرتغالي فيتينيا في المركز الرابع عشر.

وشهدت المراكز من الحادي عشر إلى الرابع عشر منافسة بين نجوم ريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان، في ظل المستويات التي قدمها اللاعبون خلال الموسم، قبل الإعلان عن بقية نتائج الجائزة.

ترتيب الكرة الذهبية 2026 من المركز الـ11 إلى الـ29

جاء ترتيب اللاعبين في المراكز من الحادي عشر إلى التاسع والعشرين على النحو التالي:

  • المركز الـ11: جود بيلينجهام.
  • المركز الـ12: باو كوبارسي.
  • المركز الـ13: أشرف حكيمي.
  • المركز الـ14: فيتينيا.
  • المركز الـ15: ديكلان رايس.
  • المركز الـ16: فيران توريس.
  • المركز الـ17: فينيسيوس جونيور.
  • المركز الـ18: مارك كوكوريلا.
  • المركز الـ19: جواو نيفيز.
  • المركز الـ20: ويليان باتشو.
  • المركز الـ21: جابرييل.
  • المركز الـ22: لاوتارو مارتينيز.
  • المركز الـ23: نونو مينديز.
  • المركز الـ24: لويس دياز.
  • المركز الـ25: ماركينيوس.
  • المركز الـ26: دايوت أوباميكانو.
  • المركز الـ27: برونو فيرنانديز.
  • المركز الـ28: خوليان كينيونيس.
  • المركز الـ29: ساديو ماني.

ويعكس الترتيب تنوع الأسماء المتنافسة على المراكز المتقدمة في جائزة الكرة الذهبية، التي تعد من أبرز الجوائز الفردية في عالم كرة القدم، وتحظى بمتابعة واسعة من الجماهير ووسائل الإعلام الرياضية.

لامين يامال بيلينجهام جائزة الكرة الذهبية 2026

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