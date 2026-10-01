تريزيجيه يوجه رسالة مؤثرة لجماهير الأهلي خلال حفل ذا بيست

حرص محمود حسن تريزيجيه، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، على توجيه رسالة شكر وتقدير إلى جماهير القلعة الحمراء، خلال حضوره حفل جوائز «ذا بيست»، مؤكدًا الدور الكبير الذي لعبه مشجعو الفريق في مسيرته ودعمه للوصول إلى هذا الحدث العالمي.

وأعرب تريزيجيه عن سعادته بالتواجد في حفل جوائز «ذا بيست»، مشيرًا إلى أن جماهير الأهلي تمثل عنصرًا أساسيًا في مسيرته الكروية، وأن دعمهم المستمر يمنحه دافعًا كبيرًا لمواصلة العمل وتقديم أفضل ما لديه داخل المستطيل الأخضر.

وقال تريزيجيه، خلال حديثه في الحفل: «حابب أشكر جمهور الأهلي العظيم، والسبب الرئيسي إن أنا أكون موجود هنا النهاردة، بشكرهم جدًا وبتمنى لهم التوفيق دايمًا».

وأضاف نجم الأهلي أن علاقته بجماهير النادي تتجاوز حدود التشجيع والمساندة، في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به اللاعبون من المدرجات، وهو ما يمنحهم حافزًا إضافيًا لتحقيق الانتصارات والمنافسة على البطولات المختلفة.

تريزيجيه يقدر مساندة جماهير الأهلي

وتأتي تصريحات تريزيجيه لتعكس تقديره الكبير لجماهير النادي الأهلي، التي تواصل دعم الفريق في مختلف الظروف والمنافسات، سواء على المستوى المحلي أو القاري، وتحرص دائمًا على مساندة اللاعبين وتشجيعهم لتحقيق المزيد من النجاحات.

ويعد تريزيجيه أحد الأسماء التي تحظى بشعبية بين جماهير الأهلي، في ظل ارتباطه بالنادي ومسيرته الكروية التي شهدت العديد من المحطات المهمة، إلى جانب مشاركاته مع منتخب مصر في الاستحقاقات الدولية.

ويواصل اللاعب مسيرته مع الفريق الأحمر وسط تطلعات جماهيرية بأن يقدم مستويات قوية خلال الفترة المقبلة، ويسهم في تحقيق المزيد من الألقاب، مستفيدًا من خبراته التي اكتسبها خلال مشواره الاحترافي.

واختتم تريزيجيه رسالته بالتأكيد على امتنانه لجماهير الأهلي، متمنيًا لهم دوام التوفيق، في تعبير يعكس اعتزازه بمساندتهم ودورهم في مسيرته الرياضية