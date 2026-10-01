حفل الكرة الذهبية.. لامين يامال يفوز بجائزة أفضل لاعب شاب في العالم 2026

توج الإسباني لامين يامال، نجم برشلونة، بجائزة أفضل لاعب شاب في العالم لعام 2026، خلال حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية، المقام في العاصمة البريطانية لندن.

ونجح يامال في حصد جائزة «كوبا» لأفضل لاعب شاب، بعد المستويات المميزة التي قدمها بقميص برشلونة ومنتخب إسبانيا خلال الموسم الماضي، ليواصل تألقه على الساحة الكروية العالمية.

ويعد هذا التتويج الثالث على التوالي للنجم الإسباني بالجائزة، بعدما فاز بها في عامي 2024 و2025، ليحقق إنجازًا تاريخيًا غير مسبوق منذ إطلاق الجائزة عام 2018.

وجاء تتويج يامال بعد منافسة مع عدد من المواهب الشابة البارزة، من بينهم زميله في برشلونة باو كوبارسي، إلى جانب مجموعة من أبرز اللاعبين الصاعدين في كرة القدم الأوروبية.

ويأمل نجم برشلونة في مواصلة حصد الجوائز الفردية، بعدما أصبح أحد أبرز المرشحين للمنافسة على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، في ظل المستويات اللافتة التي يقدمها رغم صغر سنه.