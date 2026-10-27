لامين يامال بعد التتويج بجائزة أفضل لاعب شاب 2026: كوبارسي الأحق بها

أبدى الإسباني لامين يامال، نجم فريق برشلونة، تواضعًا كبيرًا عقب فوزه بجائزة أفضل لاعب شاب لعام 2026، مؤكدًا أن زميله في الفريق باو كوبارسي كان الأحق بالحصول على هذه الجائزة، تقديرًا لما يقدمه من مستويات مميزة داخل المستطيل الأخضر.

وجاءت تصريحات يامال لتسلط الضوء على العلاقة القوية التي تجمعه بزميله كوبارسي، في ظل تألق الثنائي بقميص برشلونة، ومساهمتهما في دعم الفريق خلال المنافسات المختلفة، بفضل ما يمتلكانه من إمكانات فنية كبيرة رغم صغر سنهما.

يامال يختار كوبارسي رغم فوزه بالجائزة

وقال لامين يامال عقب تتويجه بجائزة أفضل لاعب شاب لعام 2026: «كوبارسي هو أكثر لاعب يستحق هذه الجائزة»، في تصريح يعكس تقديره للمستويات التي يقدمها المدافع الإسباني الشاب، الذي أصبح أحد العناصر المهمة في صفوف الفريق الكتالوني.

ويُعد هذا التصريح بمثابة إشادة واضحة من يامال بزميله، خاصة أن المنافسة على الجوائز الفردية تشهد عادة اهتمامًا كبيرًا من اللاعبين والجماهير، إلا أن نجم برشلونة فضّل الإشارة إلى أحقية لاعب آخر بالتكريم، رغم فوزه بالجائزة.

ثنائي برشلونة الشاب يواصل لفت الأنظار

ويواصل لامين يامال وباو كوبارسي تقديم مستويات لافتة مع برشلونة، بعدما نجحا في فرض نفسيهما ضمن العناصر التي تحظى باهتمام كبير، سواء على مستوى النادي أو في الكرة الإسبانية بشكل عام.

ويمثل الثنائي نموذجًا للمواهب الشابة التي يعتمد عليها برشلونة في بناء فريقه، مع الرهان على قدراتهما في تقديم الإضافة خلال السنوات المقبلة، في ظل امتلاكهما إمكانات فنية تؤهلهما لمواصلة التطور والمنافسة على أعلى المستويات.

ويؤكد حديث يامال عن كوبارسي أن التقدير المتبادل بين اللاعبين يظل حاضرًا داخل الفريق، بعيدًا عن الأضواء التي تحيط بالجوائز الفردية، ليمنح تصريحه بُعدًا إنسانيًا يعكس الروح الجماعية داخل صفوف النادي الكتالوني