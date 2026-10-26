برشلونة يعلن غياب إسبارت لمدة 7 أسابيع بسبب إصابته بالكاحل في الكلاسيكو

تلقى نادي برشلونة ضربة جديدة على مستوى الخط الخلفي، بعدما أعلن إصابة مدافعه الشاب تشافي إسبارت في الكاحل الأيمن، خلال مواجهة ريال مدريد، التي أقيمت مساء الأحد ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وأوضح النادي الكتالوني، في بيان طبي رسمي، أن الفحوصات التي خضع لها اللاعب أكدت إصابته في الرباط الظنبوبي الشظوي عند مفصل الكاحل الأيمن، نتيجة احتكاك مع أحد لاعبي الفريق المنافس خلال مباراة الكلاسيكو.

وأشار برشلونة إلى أن فترة غياب إسبارت المتوقعة تصل إلى نحو 7 أسابيع، ما يعني ابتعاده عن الملاعب لفترة قد تمتد إلى قرابة شهرين، وفقًا لاستجابته للعلاج والتأهيل.

تفاصيل إصابةإسبارت أمام ريال مدريد

واضطر إسبارت إلى مغادرة أرض الملعب خلال الشوط الأول من مباراة ريال مدريد، بعدما تعرض للإصابة إثر احتكاك مع أوريلين تشواميني، ليجري استبداله بأليخاندرو بالدي في الدقيقة 30 تقريبًا.

وتأتي الإصابة في توقيت صعب لبرشلونة، الذي يعاني بالفعل من غيابات في الخط الخلفي، ما يضع الجهاز الفني بقيادة هانسي فليك أمام تحدٍ إضافي في التعامل مع ضغط المباريات المقبلة.

كان ريال مدريد قد حسم الكلاسيكو بالفوز على برشلونة بنتيجة 2-1، بعدما سجل كيليان مبابي هدفي الفريق الملكي، مقابل هدف وحيد أحرزه رافينيا للفريق الكتالوني.