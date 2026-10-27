موجة تقلبات جوية.. تدفقات السيول تجتاح وادي النواميس في نويبع

شهد وادي النواميس بمدينة نويبع في جنوب سيناء تدفقات للسيول، وفقًا لما أظهره فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع موجة من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة.

وأظهر الفيديو المتداول تدفق مياه السيول داخل الوادي، وسط حالة من الترقب لمتابعة تطورات الأحوال الجوية وتأثيراتها على المناطق الجبلية والأودية في جنوب سيناء.

وتأتي هذه التطورات في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها بعض مناطق المحافظة، مع فرص لسقوط الأمطار التي قد تتسبب في جريان السيول بالأودية والمناطق المنخفضة.

وتُعد الأودية الجبلية في جنوب سيناء من المناطق التي قد تتأثر بتدفقات مياه الأمطار، خاصة مع هطول أمطار غزيرة على المرتفعات، حيث تتجمع المياه وتتحرك عبر مجاري السيول باتجاه المناطق المنخفضة.

وتتطلب هذه الظروف توخي الحذر، والابتعاد عن مجاري السيول وبطون الأودية، وعدم محاولة عبورها أثناء تدفق المياه، مع متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة بشأن حالة الطقس وتطورات الأوضاع في المنطقة.