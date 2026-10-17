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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يكتفي بخوض تمرينات في الجيم برواندا بسبب سوء الأحوال الجوية

الزمالك
الزمالك
إسلام مقلد

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال الاكتفاء بخوض مران اليوم، السبت، في صالة الجيمانيزيوم بفندق الإقامة، بسبب سوء الأحوال الجوية في رواندا وهطول الأمطار بغزارة.

وخاض اللاعبون التدريبات في صالة الجيمانيزيوم ظهر اليوم، السبت، تحت إشراف الجهاز الفني، في إطار الاستعداد للمباراة المقبلة أمام بترول أسيوط في الدوري.

ويلتقي فريق الزمالك مع بترول أسيوط يوم الثلاثاء المقبل على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

 

مواجهة بترول أسيوط

وكان فريق الزمالك فاز على الجيش الرواندي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس على ستاد أماهورو، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة في الثامنة مساء يوم السبت الموافق 24 أكتوبر الجاري، على ستاد القاهرة الدولي.

نادي الزمالك الزمالك صالة الجيمانيزيوم سوء الأحوال الجوية رواندا هطول الأمطار

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