قبل لقاء العودة.. تاريخ مواجهات الزمالك والجيش الرواندي يحمل تفوقًا أبيض

استعرض الناقد الرياضي عبد اللطيف فوزي، تاريخ مواجهات الزمالك أمام الجيش الرواندي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، مشيرًا إلى التفوق التاريخي للفريق الأبيض، وذلك خلال ظهوره في برنامج «اللعيب» عبر قناة «إم بي سي مصر».

وأوضح فوزي أن الزمالك والجيش الرواندي التقيا في 7 مباريات سابقة ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا، حقق خلالها الفريق الأبيض 4 انتصارات، مقابل تعادلين وهزيمة واحدة، تعود إلى عام 2004.

وقال إن الزمالك سجل 15 هدفًا في شباك الفريق الرواندي، بعدما أحرز ناصر منسي هدف الفوز في المواجهة الأخيرة، بينما استقبلت شباكه 7 أهداف خلال تلك المواجهات.

تاريخ مواجهات الزمالك والجيش الرواندي

شهدت مواجهات الفريقين في دوري أبطال أفريقيا عدة محطات، جاءت نتائجها على النحو التالي:

عام 2002: فاز الزمالك بنتيجة 6-0 في إحدى المباراتين، وتعادل في اللقاء الآخر دون أهداف، ليحسم تأهله إلى الدور التالي، قبل أن يواصل مشواره ويتوج باللقب في نهاية البطولة.

عام 2004: حقق الزمالك الفوز بنتيجة 3-2 في إحدى المواجهتين، لكنه خسر المباراة الأخرى بنتيجة 1-4، ليودع البطولة.

عام 2008: فاز الزمالك بنتيجة 2-1، ثم حقق الانتصار بنتيجة 2-0، ليحسم التأهل إلى الدور التالي، قبل أن يودع البطولة من دور المجموعات.

عام 2026: حقق الزمالك الفوز على الجيش الرواندي بهدف دون رد في ذهاب دور الـ32، ليمنح نفسه أفضلية قبل مواجهة الإياب المقرر إقامتها في القاهرة.

وسجل ناصر منسي هدف فوز الزمالك في الدقيقة 89 من مباراة الذهاب، ليمنح الفريق الأبيض دفعة مهمة قبل لقاء العودة، الذي يسعى خلاله إلى تأكيد تفوقه وحسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

الزمالك يتفوق أمام الأندية الرواندية

وتطرق عبد اللطيف فوزي إلى سجل الزمالك أمام الأندية الرواندية في مختلف البطولات الأفريقية، موضحًا أن الفريق الأبيض خاض 11 مباراة، حقق الفوز في 8 منها، وتعادل في مباراتين، بينما تلقى هزيمة واحدة.

وسجل الزمالك 27 هدفًا خلال تلك المواجهات، مقابل استقبال شباكه 10 أهداف، ليؤكد تفوقه في سجل المواجهات أمام أندية رواندا.

زد يواصل نتائج الأندية المصرية أمام أندية تنزانيا

في سياق آخر، تحدث عبد اللطيف فوزي عن نتائج الأندية المصرية أمام الفرق التنزانية في البطولات الأفريقية، مشيرًا إلى أن الأندية المصرية لم تتعرض للهزيمة أمام الفرق التنزانية في المباريات التي أقيمت داخل مصر، وفقًا لما ذكره.

وتطرق الحديث إلى مواجهة زد، التي انتهت بالتعادل الإيجابي على أرض الفريق المصري، مؤكدًا أن الفريق لم يخسر اللقاء، رغم الجدل التحكيمي الذي أعقب المباراة، في انتظار مواجهة الإياب التي ستحدد الفريق المتأهل إلى الدور التالي.

وتسلط هذه الأرقام الضوء على سجل الزمالك أمام الجيش الرواندي والأندية الرواندية عمومًا، بالتزامن مع سعي الفريق الأبيض لمواصلة مشواره في دوري أبطال أفريقيا، بينما يترقب زد حسم موقفه في المنافسة القارية خلال لقاء العودة.