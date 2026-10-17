هدف ناصر منسي يمنح الزمالك دفعة قوية.. وماذا يحتاج في العودة؟

علق الناقد الرياضي محمد عصام على فوز الزمالك في مباراته الإفريقية الأخيرة أمام الجيش الرواندي في إياب الدور 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بهدف ناصر منسي في الدقيقة الأخيرة، مؤكدًا أن الفريق حقق نتيجة إيجابية تمنحه دفعة معنوية قبل مباراة العودة، لكنه يحتاج إلى تطوير أدائه الهجومي وعدم الاعتماد على نتيجة الذهاب فقط لحسم التأهل.

وأضاف محمد عصام، خلال مداخلة هاتفية مع حياة مقطوف ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن الزمالك مطالب باستغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة العودة، واللعب من أجل الفوز، مشيرًا إلى أن جماهير الفريق تواصل مساندته بقوة رغم التحديات التي يواجهها.

وأوضح أن ناصر منسي قدم أداءً جيدًا وسجل هدفًا مهمًا، لكنه يحتاج إلى الهدوء والتركيز، مشيرًا إلى أن الزمالك يمتلك فرصة قوية لمواصلة مشواره الإفريقي، بشرط تحسين الأداء واستغلال الفرص أمام المرمى.

وتطرق الناقد الرياضي إلى مشوار الأهلي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، مؤكدًا أن الفريق يحتاج إلى استعادة الروح المعنوية وتصحيح الأخطاء الدفاعية، مع ضرورة اللعب بتركيز طوال المباراة، خاصة أمام الفرق التي تتميز بالسرعة في التحولات الهجومية.

وشدد على أن الأهلي مطالب بتحقيق الفوز والمنافسة على الألقاب، في ظل امتلاكه مجموعة من اللاعبين أصحاب الإمكانات المميزة، مؤكدًا أهمية عودة الانتصارات للقطبين المصريين في البطولات الإفريقية.