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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مباراة قاع وليست قمة.. تصريحات نارية من بدر رجب عن الأهلي والزمالك

الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

شن بدر رجب هجومًا على مستوى مباراة الأهلي والزمالك الأخيرة، مؤكدًا أن اللقاء لم يرتقِ إلى مستوى مباريات القمة، بسبب الأداء الذي قدمه الفريقان خلال المواجهة.

وقال بدر رجب، خلال حديثه ببرنامج «اللعيب» المذاع عبر قناة «إم بي سي مصر»، إن مباراة الأهلي والزمالك لم تكن مباراة قمة، بل وصفها بأنها «مباراة قاع»، بسبب مستوى الفريقين، وليس فريقًا واحدًا فقط.

وأضاف: «أنا قولت قبل المباراة إنها هتكون عك كروي، وحصل».

من جانبه، اعترض إكرامي على تصريحات بدر رجب، مشيرًا إلى أنه اختار الأهلي باعتباره أفضل فريق في الأسبوع، قبل أن ينتقد مستوى الفريق في مباراة القمة.

وقال إكرامي متسائلًا عن سبب التناقض بين الموقفين: «أنت من شوية في اختيارات أحسن فريق في الأسبوع قولت الأهلي أحسن فريق، ودلوقتي تقول قاع وعك».

ورد بدر رجب موضحًا أن اختياره للأهلي كأفضل فريق في الأسبوع جاء بسبب فوزه على الزمالك، قائلًا: «أنا اخترت الأهلي أحسن فريق في الأسبوع علشان كسب الزمالك بس».

وعاد إكرامي للتعقيب على حديثه، مؤكدًا أن الفوز لا يعني بالضرورة تقديم مستوى جيد، مضيفًا: «إيه العلاقة؟ ما إحنا قولنا الأهلي مستواه مكنش كويس وكسب الزمالك عادي».

وشهدت المناقشة اختلافًا في وجهات النظر بشأن تقييم أداء الأهلي في مباراة القمة، بين احتساب الفوز معيارًا لاختياره أفضل فريق في الأسبوع، وانتقاد المستوى الفني الذي ظهر به الفريق خلال المواجهة.

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