أقوى من الأهلي والزمالك فنيًا.. أحمد عبد الحليم: بيراميدز أفضل فريق في الدوري

يرى أحمد عبد الحليم، نجم الزمالك السابق، أن بيراميدز هو أفضل فريق في الدوري المصري حاليًا من الناحية الفنية، متحدثًا عن فرص الأندية المصرية والأفريقية في المنافسة على البطولات خلال الموسم الجاري.

وقال أحمد عبد الحليم، خلال استضافته ببرنامج "ستاد المحور"، الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور: "بيراميدز أفضل فريق في الدوري حاليا، وفنيا أقوى من الأهلي والزمالك".

وأضاف: "أوباما أعاد اكتشاف نفسه مع بيراميدز تحت قيادة موكوينا"، مشيرًا إلى أن المنافسة على البطولات المحلية والأفريقية ستكون صعبة على الزمالك.

وعن دوري أبطال أفريقيا، قال عبدالحليم: "صن داونز المرشح الأقوى بجانب بيراميدز للتتويج بدوري أبطال أفريقيا النسخة الحالية".

وتطرق نجم الزمالك السابق إلى مواجهة الجيش الرواندي، مؤكدًا صعوبتها على الفريق الأبيض، وطالب اللاعبين بنسيان خسارة القمة والتركيز في المباراة المقبلة.

وأوضح: "مباراة الجيش الرواندي صعبة على الزمالك، ويجب نسيان خسارة القمة، والجيش الرواندي فريق جيد ويمتلك جماهيرية، وستكون لديه رغبة قوية في الفوز أمام الزمالك".

وفيما يخص الأهلي، أكد عبدالحليم أنه مرشح قوي للتتويج بكأس الكونفدرالية الأفريقية، لكنه شدد على أن البطولة ليست سهلة وتتطلب تركيزًا كبيرًا.

كما أشاد بانطلاقة حمزة عبدالكريم الأوروبية، قائلًا: "انطلاقة حمزة عبدالكريم جيدة جدا ويسير بخطى ثابتة، وأتمنى أن يكمل مسيرة محمد صلاح".

واختتم: "تواجد حمزة عبدالكريم ضمن قائمة برشلونة شيء مميز جدا وإضافة كبيرة لنا"، مشيرًا إلى أن المواهب في كرة القدم أصبحت أقل مقارنة بالجيل القديم، لأن اللعبة لم تكن صناعة بالشكل الموجود حاليًا.