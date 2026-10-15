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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

برشلونة يدرس مشاركة حمزة عبد الكريم مع الفريق الرديف لمنحه فرصة لعب أكبر

حمزة عبدالكريم
حمزة عبدالكريم
يارا أمين

كشفت صحيفة «سبورت» الإسبانية أن نادي برشلونة يدرس إمكانية مشاركة المهاجم المصري حمزة عبد الكريم مع الفريق الرديف خلال الفترة المقبلة، بهدف منحه دقائق لعب أكثر والحفاظ على جاهزيته الفنية والبدنية.

وأوضحت الصحيفة أن هذا التوجه يأتي رغم إعجاب الألماني هانز فليك، المدير الفني للفريق الأول لبرشلونة، بالمستوى الذي يقدمه اللاعب خلال التدريبات، في ظل سعي النادي إلى تجهيز المهاجم الشاب ومنحه فرصة أكبر لاكتساب الخبرات.

وأضافت «سبورت» أن حمزة عبد الكريم لا يمانع خوض تجربة اللعب مع الفريق الرديف، إذ يدرك أهمية الحصول على مشاركة منتظمة تساعده على التطور واستعادة حساسية المباريات، بدلًا من الاكتفاء بالتدريبات دون الحصول على دقائق لعب كافية.

ويسعى برشلونة إلى التعامل مع ملف اللاعب المصري بما يضمن تطوره التدريجي، خاصة في ظل المنافسة على حجز مكان داخل الفريق الأول، وهو ما يجعل المشاركة مع الفريق الرديف أحد الخيارات المطروحة لمنحه فرصة أكبر لإثبات قدراته.

ويأتي الاهتمام بحمزة عبد الكريم في إطار متابعة برشلونة للمواهب الشابة، مع الحرص على توفير البيئة المناسبة لتطور اللاعب فنيًا وبدنيًا، تمهيدًا لمنحه فرصًا أكبر مع الفريق الأول وفقًا لمستواه ومدى جاهزيته خلال الفترة المقبلة.

برشلونة حمزة عبد الكريم صحيفة «سبورت» الإسبانية نادي برشلونة هانز فليك

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