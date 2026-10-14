إيقاف فينيسيوس جونيور 4 مباريات بعد طرده أمام فياريال وغيابه عن كلاسيكو برشلونة

تلقى البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، عقوبة بالإيقاف لمدة 4 مباريات على خلفية طرده خلال مواجهة فريقه أمام فياريال، ليتأكد غيابه عن مباراة الكلاسيكو المرتقبة أمام برشلونة في الدوري الإسباني.

وتعود تفاصيل الأزمة إلى مباراة ريال مدريد وفياريال، التي شهدت واقعة مثيرة للجدل خلال إحدى هجمات الفريق الملكي، بعدما نجح فينيسيوس في هز الشباك، قبل أن يتدخل حكم الفيديو المساعد «VAR» ويستدعي حكم اللقاء لمراجعة الواقعة.

وأظهرت الإعادة قيام النجم البرازيلي بجذب شعر ناثان ساليبا، لاعب فياريال، ليقرر الحكم إلغاء الهدف وإشهار البطاقة الحمراء المباشرة في وجه لاعب ريال مدريد، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا بسبب تداعياتها الفنية والانضباطية.

وبحسب تقرير الحكم، فإن فينيسيوس جذب شعر أحد المنافسين والكرة في حالة لعب، دون وجود تنافس بينهما على الكرة، وهي نقطة مؤثرة في تقييم الواقعة وتحديد العقوبة وفقًا للوائح الانضباط المعمول بها في الكرة الإسبانية.

وبهذه العقوبة، يواجه ريال مدريد غياب أحد أبرز عناصره الهجومية عن عدد من المباريات المقبلة، في مقدمتها مواجهة برشلونة في كلاسيكو الأرض، وهو ما يمثل ضربة للفريق الملكي في ظل أهمية اللقاء في سباق المنافسة على لقب الدوري الإسباني.