الزمالك يحسم موقفه من عودة جوميز ورحيل معتمد جمال بعد خسارة القمة |خاص

كشف مصدر داخل نادي الزمالك حقيقة الأنباء المتداولة بشأن دخول إدارة القلعة البيضاء في مفاوضات مع البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني السابق للفريق، تمهيدًا لعودته لتولي القيادة الفنية خلال الفترة المقبلة.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة، أن إدارة الزمالك لم تفتح أي خطوط اتصال مع جوزيه جوميز خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن المدرب البرتغالي لا يزال مرتبطًا بعقد مع نادي الخليج السعودي، وهو ما ينفي وجود تحركات رسمية من جانب مسؤولي القلعة البيضاء لاستعادته.

وأوضح المصدر أن ما تردد بشأن تفاوض الزمالك مع جوميز لا أساس له من الصحة، في ظل عدم وجود أي اتصالات أو مفاوضات بين الطرفين خلال الفترة الأخيرة.

وفي سياق متصل، نفى المصدر مناقشة إدارة الزمالك ملف رحيل معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، عقب الخسارة أمام الأهلي في مباراة القمة بهدفين دون رد.

وشدد المصدر على استمرار ثقة إدارة النادي في قدرات معتمد جمال، مؤكدًا أن مسؤولي الزمالك يدعمون المدير الفني في المرحلة الحالية، ولم يتم طرح فكرة رحيله من الأساس رغم خسارة المواجهة الأخيرة أمام الغريم التقليدي.

وتأتي هذه التطورات في ظل حالة من الترقب بين جماهير الزمالك بشأن مستقبل الجهاز الفني للفريق، بعد الخسارة أمام الأهلي، وما أثارته النتيجة من تساؤلات حول موقف الإدارة من استمرار معتمد جمال خلال الفترة المقبلة.